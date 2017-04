BL - Győzött a Real Madrid Münchenben

2017. április 12. 23:07

A futball győzött Dortmundban

A keddről szerdára halasztott negyeddöntőben a Dortmund hazai pályán szenvedett 3-2-es vereséget a Monacótól a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A kép, aminél jobban semmi nem illusztrálja, milyen hangulat uralkodott Dortmundban a keddi robbantás másnapján. Már a halasztás bejelentése után jelezték a sárga-feketék szimpatizánsai, éjszakára vendégül látják szállás nélkül maradt monacói társaikat, szerdán pedig közösen mutatták meg, nem lehet megfélemlíteni őket, és együtt álltak ki a detonáció következményeként kéztörést szenvedő, azóta már megműtött Marc Bartráért.





A kezdő sípszó után a két csapat sem ugrott egymásnak, de Pierre-Emerick Aubameyang 11. percben fölé durrantott kísérletéig is volt miben gyönyörködni, hála a hazai publikum látványos élőképének, ami ugyancsak üzenet jelleggel bírt: a Dortmundot aljas módon sem lehet megtörni.

A Monaco tiszta eszközökkel azért megpróbálta. A 17. percben Fabinho azonban hercegségbeli színekben 15 sikeres kísérlet után először hibázott a büntetőpontról (a BL 16/17-es kiírásában amúgy három tizenegyeséből egyet sem lőtt be a Monaco), így maradt a 0-0, egészen a 19. minutumig.



A 18 éves Kylian Mbappé a találkozó előtt is félelmetes statisztikával rendelkezett - 70 percenként góllal vagy gólpasszal jelentkezik a szezonban -, amit most tovább javított. Igaz apró szépséghibával, mivel lesről terelte a hálóba Thomas Lemar önzetlen passzát. (0-1)



A 35. percben a játékvezető tovább rontott dortmundi megítélésén, ugyanis nem sokkal Sindzsi Kagava kimaradt ziccere után, megadta Sven Bender öngólját is, pedig mielőtt saját kapujába bólintott volna, Radamel Falcao apró, de kétségtelenül szabálytalan akasztással billentette ki egyensúlyából. (0-2)



Így a második félidőt az egy nappal ezelőtt történtek terhe mellett, a mihamarabbi gólszerzés kényszerével folytatta a német együttes. Az 57. percben össze is jött a játék képe alapján igencsak érő szépítés, Aubameyang bravúros mozdulata, és Kagava kiszolgálását követően Ousmane Dembélé néhány lépésről kozmetikázott az eredményen. (1-2)



A Dortmund veszélyes, de - érthetően - nyitott játékát Falcao még nem büntette meg, de Mbappé igen. Elcsípte Lukas Piszczek passzát, majd lazán kilőtte a felsőt. (1-3)



Kagava a hajrában újra talpra ugrasztotta a Borussiáért szorítókat, miután hidegvérű cselt mutatott be az ötösön és újra egyre csökkentette a a különbséget. (2-3)



Az egyenlítés a hosszabbításban, Aubameyang fejese után még összejöhetett volna, végül azonban a vendégek örülhettek. De az igazi győztes a futball volt, és ez így is van rendjén.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:

Borussia Dortmund (német)-AS Monaco (francia) 2-3 (0-2)

gólszerzők: Dembélé (57.), Kagava (84.), illetve Mbappé (19., 79.), Bender (35., öngól)

Ajándék tizenegyessel nyert az Atlético

Az Atlético Madrid hazai pályán 1-0-ra legyőzte az angol bajnok Leicester City csapatát a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek szerdai összecsapásán.

Bődületes Atléti kapufával kezdődött a mérkőzés, Koke tesztelte a fém keménységét. Nem volt jó vendéglátó a spanyol csapat, a Leicester nem nagyon jutott át a hazaiak térfelére az első húsz percben. Torresék rendre körbelőtték a Schmeichel kapuját, gólt lőni azonban nem tudtak. A huszadik perc után némi tempóváltást eszközöltek az angolok, a játékszer immár a madridiak térfelén volt többet.



A 28. percben Griezmann indult villámgyorsan, egészen a kapuig sprintelhetett volna, azonban Albrighton buktatta a franciát pár centivel a tizenhatos vonalán kívül, azonban a játékvezető úgy ítélte meg, hogy belül volt és a büntetőpontra mutatott. A megítélt tizenegyest a sértett könnyedén lőtte a kapuba, ezzel a találattal 1-0-re vezettek a spanyolok.

A félidő második felében is nagy nyomás alá helyezték a leicesteri kaput, de gól nem született, így egygólos spanyol előnnyel vonultak félidőre a csapatok.



Az első félidőhöz hasonlóan az Atletico kezdte aktívabban a második 45 percet is, habár azzal, hogy Andy King váltotta Okazakit a pályán stabilabbá vált az angol együttes. A 62 percben Torres ment el a tizenhatoson belül Huth mellett, azonban mielőtt lőhetett volna jobb lábával, ballal elrúgta a labdát maga elől…



Rengeteget támadott az Atlético, azonban vagy kaput sem találtak a lövéseik, vagy egy leicesteri védő akadályozta meg a játékszert abban, hogy a hálóban kössön ki. A hajrára a Leicester teljesen beszorult a kapuja elé - az Atléti hálóőre, Oblak szinte a labdával sem találkozott a mérkőzés folyamán -, hatalmas lehetőségeket hagyott ki a hazai gárda, azonban az angol csapat kemény védelmét nem tudták áttörni a spanyolok.



Atlético Madrid (spanyol)-Leicester City (angol) 1-0 (1-0)

gólszerző: Griezmann (28., 11-esből)

Neuer-parádé ellenére is győzött a Real Münchenben

Irányított és vezetést is szerzett az első félidőben a Bayern, végül azonban csak Manuel Neuernek köszönheti, hogyha csak halványan is, de pislákol a remény a madridi visszavágó előtt, amelyet 2-1-es vezetéssel vár a Real.

Ahogyan azt várni lehetett, nem esett egymásnak a két bajnoki listavezető a müncheni odavágó első perceiben, az viszont már némi meglepetést kelthetett, hogy az első kaput eltaláló lövésre 17 percet kellet várni. Toni Kroos jobb oldali beadása után Benzema bólintott, de Manuel Neuer nagy bravúrral ujjheggyel a lécre tolta a földről a jobb felső felé pattanó labdát.



Igaz, a játékrész derekára már öt szögletnél tartott a Bayern, első valamirevaló lehetőségére 25 percet kellett várni, a bajor szurkolóknak azonban mindenképpen megérte. Ribéry bődületes bombáját még fejjel szögletre tisztázta Bale (pontosabban inkább fejbe lőtte a francia), ám Thiago sarokrúgását követően Vidal feltartózhatatlanul érkezett, és Nachót megelőzve védhetetlenül fejelt a vendégek kapujába (1-0).



Talán nem túlzás azt állítani, hogy a félidő utolsó 10 percében több minden történt, mint az azt megelőző 35-ben. A 40. percben Robben bolondította a jobb szélen Kroost, majd az alapvonalról elegánsan ívelt az újfent nagy lendülettel érkező Vidal elé, akinek fejese ezúttal elkerülte a kaput. Két perc múltán Ronaldo tesztelte Neuert, aki szögletre tolta a portugál jobb alsóba tartó lövését, majd Kroos tekerése suhant el a bal kapufa mellett.



A 45. percben aztán jött a hidegzuhany. Előbb a vendégeknek, aztán a Bayernnek. Ribéry húzogatott a madridi tizenhatos előterében, két lövőcsellel annak rendje s módja szerint megugrasztott egy-két védőt, és jobbal megcélozta a kapu bal oldalát, a labda viszont elakadt Carvajalban. A játékvezető megítélése szerint a védő kezét érintette a játékszer (a visszajátszások alapján a válláról pattant le a labda), így Rizzoli büntetőt ítélt. A tizenegyeshez az első félidő egyik legjobbja, Vidal állt oda, de a chilei nagyon csúnyán fölé vágta, így a szünetre maradt az egygólos hazai vezetés.



A fordulást követően szinte azonnal jött az újabb sokk a német híveknek. A tizinél besárguló Carvajal centerezett okosan, a középen érkező Ronaldónak pedig már csak a kapuba kellett passzolnia (1-1). Ráfért a sikerélmény a luzitán világsztárra, aki majd' 700 perce gólképtelen volt a Bajnokok Ligájában, legutóbb szeptember végén talált a hálóba az elitsorozatban.



Az 56. percben aztán kevésen múlott az újabb madridi gól. Modric tekerte Bale fejére a labdát, a walesi bombaerős fejesét azonban földöntúli bravúrral védte Manuel Neuer. Ha a Bayern-szurkolók ekkor azt hitték, hogy vége a szenvedéseiknek, akkor nagyot tévedtek, Javi Martínez ugyanis három perc alatt összeszedett két sárgát, így ő tényleg mehetett zuhanyozni.



Emberelőnyben fokozták a tempót a Blancók, futószalagon gyártották a helyzeteket, de Neuer rendre közbelépett. A német kapus előbb Benzema, majd Ronaldo lövését hatástalanította úgy, ahogy kevesen lettek volna rá képesek, ám a 77. percben már ő is tehetetlen volt. A Gareth Bale-t váltó Asensio bal oldali beadását követően ismét Ronaldo villant, ezúttal talppal továbbított a hazai kapuba, megszerezve 100. Bajnokok Ligája-gólját (1-2).



A fennmaradó időben gyakorlatilag egykapuzott a Real, mi több, Benzema és Ramos révén még két lesgólt is szerzett a Madrid, az eredmény azonban már nem változott. A Bayern a szezon során először kapott ki hazai pályán, de Manuel Neuer még életben tartotta a reményeket a madridi visszavágó előtt.



Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:

Bayern München (német) - Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-0)

gólszerzők: Vidal (25.), ill. C. Ronaldo (47., 77.)

