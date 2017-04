Rétvári: tízszeresére nött az iskolatejprogram összege

2017. április 13. 09:13

A kormány 2010 óta tízszeresére növelte az iskolatejprogramra biztosított összeget, idén 4,2 milliárd forintot fordítanak erre a költségvetésből - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán csütörtökön.

Rétvári Bence elmondta, több mint 1800 iskolában 438 ezer gyerek kap hetente négyszer tejet, amit magyar beszállítóktól, elsősorban kis- és középvállalkozóktól szereznek be. Így mindenki csak nyerhet a programmal - fogalmazott az államtitkár.



Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a felnőtt lakosság majdnem felénél okoz gondot az elhízás, de a 7-8 évesek körében is minden 5-6. gyerek küzd túlsúllyal, ami sokszor a nem megfelelő táplálkozásra vezethető vissza.



Ezért fontos, hogy az iskolában is egészséges életmódra neveljék a gyerekeket - emelte ki. Szavai szerint ezt szolgálja például a mindennapos testnevelés, valamint az, hogy a chipsadó hatálya alá eső termékeket nem lehet a büfében árulni.

MTI - M1