Bírálta az UEFA-t a Dortmund mestere

2017. április 13. 10:27

Tuchel: Nem lett volna szabad lejátszanunk a mérkőzést

Élesen bírálta a szerdára módosított meccsidőpont miatt az Európai Labdarúgó Szövetséget (UEFA) Thomas Tuchel, a Borussia Dortmund vezetőedzője.

Az AS Monaco szerdán kora este 3-2-re győzött Dortmundban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Az eredetileg keddre kiírt találkozót azért halasztotta az UEFA egy nappal későbbre, mert a hazaiak csapatbusza ellen kedden este robbantásos merényletet követtek el. A támadásban a hazaiak védője, Marc Bartra, valamint egy motoros rendőr megsérült. Előbbit kedd éjjel megműtötték, így kihagyta a találkozót.



"Nagyon nehéz volt a meccsre koncentrálni. Senki sem kérdezett meg bennünket, az UEFA hozott egy döntést Svájcban, percekkel a merénylet után. Mintha csak egy sörösdobozzal dobták volna meg a buszt" - panaszkodott Tuchel, hozzátéve, vannak a futballnál fontosabb dolgok is a világon.



A középpályás Nuri Sahin egyetértett a trénerrel, hangsúlyozva, hogy ők is csak emberek.



A mérkőzésről szólva Tuchel úgy vélekedett, egy kapott gólt les előzött meg, míg a másik kettőt ők maguk "készítették elő". "Két öngól és egy lesgól, ma nem voltunk formában. Ezzel együtt minden megteszünk majd Monacóban a visszavágón" - fogadkozott az edző.



A hercegségiek kispadján ülő Leonardo Jardim is elsősorban a keddi szomorú eseményekről beszélt. "Erre a meccsre nem az eredmény miatt fognak emlékezni. Kétszer készültünk fel a mérkőzésre, a szerdai sokkal nehezebb volt. A srácok telefonálgattak a családdal, barátokkal, senki sem tudott igazán a találkozóra összpontosítani" - mondta a portugál mester.



Az UEFA Tuchel szavaira reagálva jelezte, hogy egyetértés volt a csapatok között a módosított időpontról. "A döntést, hogy szerdán 18.45-kor játsszák le a találkozót a dortmundi stadionban hoztuk meg kedden este, a klubok teljes egyetértése mellett. A mai napon is végig kapcsolatban voltunk mindkét együttessel és nem kaptunk olyan információt tőlük, hogy nem szeretnének futballozni" - nyilatkozta a találkozót követően Pedro Pinto, az UEFA kommunikációs igazgatója.

m4sport.hu