Szinte egész éjszaka tüntettek Budapesten

2017. április 13. 10:34

A demonstrálás természetesen nem fejeződött be a Hősök vétójával, a tüntetők jártak a Fidesz-székháznál, az Oktogont is elfoglalták, de elvonultak a Parlament elé is.

Tízezrek vettek részt szerdán a Civilizáció nevű, civil szervezetek érdekeit védő csoport által szervezett Hősök vétója elnevezésű rendezvényen, amelynek csúcspontja egyértelműen a Hősök terén kirajzolódó szív volt.

A tüntetésen a CEO-ellenes törvénymódosítás és a hamarosan Országgyűlés elé kerülő civiltörvény miatt demonstráltak, felszólalt többek között Kapronczay Stefánia a TASZ-tól és Móra Veronika az Ökotárs Alapítványtól, két szervezettől, amelyeket időről időre vegzál a kormány.

Indulatok

Az igazi demonstráció azonban szokás szerint a hivatalos program végével kezdődött. A több ezer fős tömeg a végszó után szétbomlott: egy részük az Oktogonhoz ment, hogy blokáddal tiltakozzon a kormány politikája ellen, egy másik része pedig a Hősök terétől pár méterre lévő Fidesz-székházhoz vonult, ahol a már jól ismert mondásokat skandálták szemben a rendőrsorfallal. Egy idő után dulakodás alakult ki az első sorokban a rendőrökkel, akik felszólították a tömeget, hogy "fejezzék be a jogsértő magatartást".

A székháznál lévő tüntetők végül is átvonultak az Oktogonra, ahol a korforgalmat elfoglalva akasztották meg a közlekedést. A rendőrök nem nyúltak hozzájuk, csak kamerákkal ellátott kocsikkal vették körbe a tömeget. Többen leültek, társasoztak vagy kártyáztak. Lapunknak néhányan elmondták, hogy ha kell, egész éjszaka maradnak. A tömeg itt továbbszakadt, egy jelentős részük átment a Kossuth térre a Parlament elé, ahová korábban több tüntető a demonstráció szimbólumát, fehér tulipánokat helyezett el. Természetesen mondanunk sem kell, hogy a bejárat dugig volt rohamrendőrökkel.

A tömeg olyan 21:00 óra magasságában ért a Parlament elé, ahol tovább skandálták a Fidesz- és kormányellenes jelszavakat, de komolyabb összezörrenés nem volt a rendőrséggel. A tér megtelt, a tömegben több ellenzéki politikust és közéleti szereplőt szúrtak ki tudósítóink, akik azt is kiemelték, hogy kifejezetten fiatalok, leginkább gimnazisták álltak az első sorokban, de az egész tüntetésen is inkább a fiatalabb korosztály volt jelen.

Utcabál az Oktogonon

Miután nem igazán volt gyújtópont, a tüntetők ráuntak a demonstrációra és lassan mindenki visszaindult az Oktogonhoz amelyet egy jelentős számú csoport továbbra is blokád alatt tartott. A visszatérőket óriási ováció fogadta, több helyen elkezdtek táncolni, zenélni vagy valamilyen társasjátékot játszani. Többen felszólaltak, volt, aki az egyértelműen kormánypártoknak kedvező választási szabályok átalakítását követelt. A békés hangulatot semmi nem zavarta meg, a fiatalok végül úgy döntöttek öt óra magasságában, hogy a reggeli forgalmat nem akasztják meg és inkább haza/iskolába/dolgozni indultak.

privatbankar.hu