Húsvéti programok Ópusztaszeren

2017. április 13. 12:56

Változatos húsvéti programokkal várják a vendégeket "rügyfakasztó vasárnap" és "vízbevető hétfőn" az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban - tájékoztatta Kodácz Csengele, az intézmény marketingvezetője az MTI-t.

A szakember elmondta, hogy az ország egyik legnagyobb húsvéti rendezvényén életre kel az ópusztaszeri skanzen: korhű ruhákba öltözött menyecskék, legények elevenítik meg az ünnepi szokásokat. Muzsikaszó, néptánc, népzene, meglepetések és nyeremények várják mindazokat, akik a természethez közel szeretnék ünnepelni a feltámadást.



A skanzenben a rendre gyalogcsendőr ügyel, a látogatók elleshetik olyan hagyományos mesterségek titkait mint a bútorfestés és a fafaragás, megismerhetik a húsvéti tojásfestés praktikáit, és kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni.



Húsvét hétfőn muzsikusok és táncosok zenés hírveréssel csábítják a látogatók a skanzenhez, ahol a déli harangszó után Antal Imre plébános a hagyományoknak megfelelően megszenteli a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat.



A vendégek emellett a Nomád parkban 10. századi tevékenységeket próbálhatnak ki, lőhetnek íjjal vagy éppen nemezelhetnek. A lovas pályán megismerhetik a nomádok félelmetes harcmodorát, fegyvergyakorlatait és lovasjátékait. A Puszta háza különleges kiállításai a természet szépségeit mutatják be, a legkisebbek pedig nyuszi keresésben is részt vehetnek.



Az ünnep idei különlegessége, hogy vasárnap a Hungarikum tárházban új kiállítás nyílik A makói hagyma és az általa létrehozott világ címmel. Sokan ismerik és szeretik az ízletes makói hagymát, ők most azt is megtudhatják, mit jelentett ez a növény és kereskedelme a Viharsarok szegényparasztsága számára. A balkáni és angliai piacokra utazó hagymás zsákok hátán született a makói parasztpolgárság. A hagymaművelés sajátos eszközkészletet és munkamódszereket követelt meg, ezeket is megismerhetik a látogatók, ha megtekintik a makói József Attila Múzeum néprajzi gyűjteményének anyagából összeállított tárlatot - közölte a szakember.

MTI