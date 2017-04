Cannes - Két magyar rendező filmje is versenyben

2017. április 13. 13:02

Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába: Mundruczó Kornél legújabb filmje az Arany Pálmáért versenyezhet, Kristóf György első játékfilmje, az Out című alkotás pedig a második legjelentősebb szekcióba, az Un Certain Regard (Egy bizonyos nézőpont) című válogatásba került be - jelentette be csütörtökön Thierry Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének művészeti igazgatója párizsi sajtótájékoztatóján.

Mundruczó Kornél Felesleges ember munkacímen készült alkotásának végleges címe Jupiter holdja lett, ami utalás Európára. A rendező ötödik alkalommal kapott meghívást a világ legrangosabb filmfesztiváljának hivatalos programjába. A Jupiter holdja 17 játékfilmmel versenyezhet a fődíjért, de a lista még nem végleges.



A fesztivál május 17-én kezdődik, a díjátadó május 28-án este lesz. A nemzetközi zsűri elnöke idén Pedro Almodóvar spanyol rendező.



Andy Vajna filmügyi kormánybiztos a Twitteren gratulált a fesztiválra meghívott magyar alkotóknak.



A Magyar Nemzeti Filmalap tájékoztatása szerint a Jupiter holdja a hitről, a megváltódásról, a csoda lehetőségéről szól egy különös barátság történetén keresztül. Egy menekülő fiút, Aryant meglőnek a határon. Csodálatos módon levitálni kezd. A menekülttábor racionális, meghasonlott orvosa, Dr. Stern kimenekíti őt, mert üzletet lát a fiú különös képességében. Útlevelet ígér neki, és a fiú rááll a kétes szövetségre. A csodával való találkozás azonban felbolygatja az orvos életét, új válaszokat kell találnia mindenre, amiben eddig hitt.



"A Jupiter holdja egy olyan világban játszódik, ahol elveszítettük az erkölcsi kapaszkodókat. Zuhanunk. Elfelejtettünk felfelé nézni. Korunk Európájában, olyan sorsfordító helyzetekben, mint a menekültválság, nincs iránytűnk ahhoz, hogyan kell helyes döntéseket hozni. Engem a legjobban az foglalkoztat, hogy létezik-e közös hit, ami összeköthet még minket. Van-e megváltódás? Mi adhat reményt a legnehezebb időkben?" - idézte Mundruczó Kornélt a filmalap közleménye.



A Jupiter holdja című film, amelyet a magyar közönség júniusban láthat először a mozikban az Intercom forgalmazásában, magyar-német koprodukcióban készült a Proton Cinema gyártásában, és a Magyar Nemzeti Filmalap 697 millió forint értékű támogatásával. A filmet támogatta az Eurimages, a ZDF-ARTE, a Mitteldeutsche Medienförderung, a Medienboard Berlin-Brandenburg és az NRW.



A film főszerepeiben Jéger Zsombor, Merab Ninidze, Cserhalmi György és Balsai Móni látható. A forgatókönyvet Wéber Kata írta, az operatőr Rév Marcell, a vágó Jancsó Dávid, a látványtervező Ágh Márton, a zeneszerző Jed Kurzel.



Mundruczó Kornél előző filmje, a Fehér Isten a 2014-es cannes-i filmfesztiválon megkapta az Un Certain Regard nevű program fődíját, a Delta (2008) című filmje pedig elnyerte a filmkritikusok nemzetközi szövetségének (FIPRESCI) díját. A Szelíd teremtés - A Frankenstein-terv című filmjét 2010-ben beválogatták a hivatalos versenyprogramba, a Johanna (2005) című film az Un Certain Regard szekcióban, Kis Apokrif No.2. (2004) című alkotását a Cinéfondation szekcióban, A 78-as Szent Johannája (2003) című munkáját pedig a Rendezők kéthete című programban mutatták be a korábbi években Cannes-ban.



Kristóf György első játékfilmje, a szintén a filmalap támogatásával készült Out az Un Certain Regard nevű válogatásban versenyez 15 alkotással. A film egy ötvenen túli férfi kelet-európai utazásának és útkeresésének története abszurd humorral elmesélve.



A szlovák-magyar-cseh-francia-lett koprodukció készítésében számos magyar alkotó vett részt. A főszerepben Terhes Sándor látható, a film operatőre Pohárnok Gergely, a társforgatókönyvíró Horváth Eszter és Papp Gábor, az egyik vágója Dunai László volt.



A kassai születésű Kristóf György a miskolci egyetem hallgatója volt, majd a prágai FAMU-n végzett filmrendező szakon, Out című filmtervével 2015-ben részt vett a cannes-i filmfesztivál Atelier elnevezésű filmtervfejlesztő fórumán.



Az Out a KMH Film koprodukciójában készült a filmalap 44 millió forintos gyártási támogatásával, magyar koproducere Pusztai Ferenc, Taschler Andrea és Lovas Nándor volt. Az Out a Vertigo Média forgalmazásában június 15-től látható a magyar mozikban.

MTI