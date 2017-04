Esküt tettek a szerződéses katonák

2017. április 13. 14:42

Simicskó: semmi nem adhat nekünk hazát, csak a szülőföldünk

A nemzetállamokat, Magyarországot semmi sem pótolhatja, "semmi nem adhat nekünk hazát, csak a szülőföldünk" - fogalmazott Simicskó István honvédelmi miniszter a szerződéses állomány alapkiképzést követő ünnepélyes eskütételén csütörtökön Szentendrén.

A miniszter az MH Altiszti Akadémián mondott ünnepi beszédében azt mondta, a brexit után, a migráció láttán az Európai Unió vezetőinek a válasza az volt, hogy még több Európa és egyre kevesebb nemzetállam, egyre kevesebb nemzetállami döntés, hatáskör, pedig a nemzetállamokat semmi nem pótolhatja.



Hozzátette azt is, hogy Európában a keresztény értékek eltűnőben vannak, ezért nekünk fel kell mutatnunk a keresztény értékeket is.



Simicskó István közölte: amíg vannak fiatalok, akik a haza védelmét életük feláldozásával is vállalják, addig van Magyarországnak, a magyar népnek jövője.

Simicskó István honvédelmi miniszter beszédet mond a szerződéses katonák alapkiképzést követő eskütételén Szentendrén, a HM Altiszti Akadémián 2017. április 13-án. Mellette Benkő Tibor, a honvédvezérkar főnöke. MTI Fotó: Kovács Attila



Úgy fogalmazott, ma világpolgári globalizációban élünk, ahol felerősödik a tiszteletlenség rossz kultúrája, a gyűlöletkeltetés, a lejáratás, az uszítás, a most esküt tevők azonban megmutatják, hogy vannak fiatalok, akik a rendet szeretik, akik a biztonságra esküsznek és az értékeket helyesen látják és a tisztelet kultúráját vallják.



A miniszter Deák Ferencet idézte, aki szerint nem uszítással, hanem tettekkel lehet a hazát építeni.



Simicskó István szólt arról is, hogy a Magyar Honvédség kiváló képességű állományból áll, katonái ma is helytállnak szerte a világban. Mintegy ezer katona van külföldön, vesz részt NATO-szövetségeseink és valamennyi nemzetközi közösség által képviselt koalícióban, és mindenhol elismeréssel szólnak a magyar katonák tudásáról, felkészültségéről, lelkiismeretes, bátor kiállásáról - tette hozzá.



Hangsúlyozta: ugyanígy déli határaink védelmében is kimagaslóan látták el új feladatukat a magyar katonák az elmúlt másfél-két évben.



A miniszter arra is emlékeztetett, hogy megkezdődött a Magyar Honvédség fejlesztése, ezt a Zrínyi 2020-26 program tartalmazza.



Közölte: a kormány legutóbb döntött arról, hogy jövőre 0,1 helyett a GDP 0,15 százalékával emeli a védelmi költségvetést, s ennek köszönhetően nagyobb intenzitással lehet folytatni a katonák megbecsülését célzó intézkedéseket. Hozzátette, hogy a haditechnikai eszközök korszerűsítésének időszaka is elérkezik, jelezve: ennek apró lépései már érzékelhetők.



A csütörtöki eseményen 154-en tettek ünnepélyes esküt Szentendrén.

A szerződéses katonák alapkiképzést követő eskütétele Szentendrén, a HM Altiszti Akadémián 2017. április 13-án. MTI Fotó: Kovács Attila

MTI