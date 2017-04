A Pannon Egyetem része marad a keszthelyi Georgikon

2017. április 13. 14:45

Továbbra is a Pannon Egyetem részeként működik a keszthelyi Georgikon Kar - tájékoztatta az egyetem csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a Pannon Egyetem "az általa elhatározott és a fenntartó által jóváhagyott stratégiai célok mentén, a közép- és nyugat-dunántúli régióban minőségi felsőoktatást nyújtó, nemzetközileg is elismert kutatási potenciállal rendelkező, egységes intézményként működik a jövőben is".



Az illetékes döntéshozókkal folytatott egyeztetés alapján "a kormányzat nem tűzött és nem is kíván napirendre tűzni a Pannon Egyetem szervezeti struktúráját érintő kérdéseket" - fogalmazott a veszprémi központú felsőoktatási intézmény.



"Meggyőződésünk, hogy a színvonalas működést a Pannon Egyetem körüli nyugalmi állapot szolgálja a leginkább, ami közös érdekünk" - zárul a közlemény.



A Zalai Hírlap március végén írt arról, hogy az agrár-felsőoktatás átalakítását érintő tervek szerint az intézmények egy központi egyetemhez csatolva működnének a jövőben, ami a 220 éves múltú, jelenleg a Pannon Egyetem kereteiben működő keszthelyi Georgikon integrálásával is járt volna.

