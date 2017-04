Forgalomkorlátozások a fővárosban Az Élet Menete idején

2017. április 13. 17:30

2017. április 16-án (vasárnap) 14:30 és 17:00 között tartják Budapesten Az Élet Menete rendezvényt a pesti alsó rakpart Margit híd és Lánchíd közötti szakasza, valamint az Eötvös tér–Széchenyi István tér–Lánchíd–Clark Ádám tér útvonal lezárásával. Az esemény idején a forgalomkorlátozások miatt a 2-es villamos a Boráros tér és az Eötvös tér között nem jár, a 16-os és a 105-ös busz pedig a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik.

Április 16-án rendezik Az Élet Menete felvonulást. A résztvevők körülbelül 14:30-tól az id. Antall József rakparton gyülekeznek, majd 15:00-tól az Eötvös tér–Széchenyi István tér–Lánchíd útvonalon a Clark Ádám térre vonulnak, ahol a rendezvény várhatóan 17:00-kor ér véget. Az esemény idejére az érintett útszakaszokat lezárják a forgalom elől.

A korlátozások miatt az érintett közösségi közlekedési járatok forgalma az alábbiak szerint változik:

2-es villamos

Várhatóan 15:00 és 15:30 között a 2-es villamos két szakaszon, megosztva közlekedik:

· a Közvágóhíd H végállomástól a Boráros tér H megállóhelyig,

· a Jászai Mari tér végállomástól a Széchenyi István tér megállóhelyig.

A villamosok ebben az időszakban nem érintik az Eötvös tér és a Zsil utca közötti megállókat.

16-os autóbusz

Várhatóan 15:00 és 17:00 között a 16-os busz módosított útvonalon, a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik.

A Deák Ferenc tér M felé közlekedő buszok a Dózsa György tér–Krisztina körút–Döbrentei tér–Erzsébet híd–Szabad sajtó út–Ferenciek tere–Kossuth Lajos utca–Astoria–Rákóczi út–Astoria­–Károly körút útvonalon haladnak, ezért nem érintik a Krisztina tér, a Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér, és a József nádor tér megállót. A terelt vonalszakaszon a 16-os buszra az alábbi megállókban lehet felszállni:

· Döbrentei tér: az 5-ös és a 178-as busz megállóhelye,

· Március 15. tér: az 5-ös, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Ferenciek tere M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Astoria M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Uránia: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Astoria M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz Buda irányú megállóhelye.

A Széll Kálmán tér M felé közlekedő buszok a Deák Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Ferenciek tere–Szabad sajtó út–Erzsébet híd–Döbrentei tér–Attila út–Mikó utca–Tábor utca–Palota út–Dísz tér módosított útvonalon haladnak, ezért nem érintik a Hild tér, a Széchenyi István tér, a Clark Ádám tér és a Donáti utca megállóhelyet. A terelt vonalszakaszon a 16-os buszra az alábbi megállókban lehet felszállni:

· József nádor tér: a 16-os busz Deák Ferenc tér irányú megállóhelye,

· Deák Ferenc tér M: a 16-os busz Deák Ferenc tér irányú megállóhelye,

· Deák Ferenc tér M: a 9-es busz megállóhelye,

· Ferenciek tere M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133-as és a 178-as busz megállóhelye,

· Március 15. tér: az 5-ös, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133-as és a 178-as autóbusz megállóhelye,

· Döbrentei tér: a 8E, a 110-es és a 112-es busz megállóhelye,

· Szarvas tér: az 5-ös és a 178-as busz megállóhelye,

· Dózsa György tér: az 5-ös és a 178-as busz megállóhelye,

· Alagút utca: az 5-ös busz megállóhelye.

105-ös autóbusz

Várhatóan 15:00 és 17:00 között a 105-ös busz a Lánchíd helyett szintén az Erzsébet hídon át közlekedik.

A Gyöngyösi utca M felé tartó buszok a Krisztina tér–Attila út–Dózsa György tér–Krisztina körút–Döbrentei tér–Krisztina körút–Erzsébet híd–Szabad sajtó út–Ferenciek tere–Kossuth Lajos utca–Astoria–Rákóczi út–Astoria–Károly körút–Deák Ferenc tér útvonalon haladnak, ezért nem érintik a Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér, a József nádor tér és a Deák Ferenc tér M megállóhelyet. A terelt vonalszakaszon a 105-ös buszra az alábbi megállókban lehet felszállni:

· Döbrentei tér: az 5-ös és a 178-as busz megállóhelye,

· Március 15. tér: az 5-ös, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Ferenciek tere M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Astoria M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Uránia: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz megállóhelye,

· Astoria M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as busz Buda irányú megállóhelye,

· Deák Ferenc tér M: a 9-es és az M2A busz megállóhelye.

Az Apor Vilmos tér felé tartó buszok a Deák Ferenc tér– Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Ferenciek tere–Szabad sajtó út–Erzsébet híd–Döbrentei tér–Attila út–Alagút utca útvonalon haladnak, ezért nem érintik a Deák Ferenc tér M, a Hild tér, a Széchenyi István tér és a Clark Ádám tér megállóhelyet. A terelt vonalszakaszon a 105-ös buszra az alábbi megállókban lehet felszállni:

· Deák Ferenc tér M: a 9-es busz megállóhelye,

· Ferenciek tere M: az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133-as és a 178-as busz megállóhelye,

· Március 15. tér: az 5-ös, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133-as és a 178-as autóbusz megállóhelye,

· Döbrentei tér: a 8E, a 110-es és a 112-es busz megállóhelye,

· Szarvas tér: az 5-ös és a 178-as busz megállóhelye,

· Dózsa György tér: az 5-ös és a 178-as busz megállóhelye.

Közlekedési változásokról percről percre – mobilalkalmazáson és webes utazástervezőn is!

A BKK mind a közösségi közlekedési változásokról és a kedvencnek jelölt járatokról, mind a közúti fennakadásokról folyamatosan frissülő információkat nyújt a honlapján, vagy okostelefonokra letölthető mobilalkalmazáson keresztül.

A közösségi közlekedési változásokról személyre szabott információk érhetők el a BKK Info oldalán, a www.bkkinfo.hu címen, vagy a BKK Info mobilalkalmazásban. A járatfigyelő funkcióra feliratkozók a tetszőlegesen kiválasztott járatokról az összes információt azonnal megkapják akár e-mailen is. A Budapesti Közlekedési Központ webes, illetve iOS, Android és Windows mobilfelületen is elérhető utazástervezőjével pedig a FUTÁR valós idejű adatai alapján tervezheti meg utazását a BKK honlapján, a futar.bkk.hu címen, vagy FUTÁR mobilalkalmazás segítségével, amely a járatok valós helyzetének térképes nyomon követésére is alkalmas. Indulás előtt érdemes tájékozódni a pillanatnyi közlekedési lehetőségekről és a tervezett változtatásokról is. Az előre tervezett forgalomkorlátozások már napokkal az életbe lépésük előtt elérhetők a webes felületen.

A kozut.bkkinfo.hu oldalon valós idejű közúti közlekedési információk érhetőek el. A fővárosban közlekedő autósok interaktív online térkép segítségével tájékozódhatnak arról, hogy hol milyen fennakadásokra kell számítaniuk.

