CEU-rektor: melegebb fogadtatást érdemelnének a migránsok

Visszacsap a Soros Egyetem az őket is érintő felsőoktatási törvény szigorítása miatt, és folytatják a nemzetközi nyomást - erről maga az egyetem rektora beszélt az ATV-ben. Michael Ignatieff korábban a Soros György által képviselt migrációs álláspont mellett is kiállt. Azt mondta: az Európába érkezők sokkal melegebb fogadtatást érdemelnének.

Egy túszejtés áldozatai vagyunk, és nem szeretjük ezt a szerepet. Mindenkinek értenie kell, hogy visszacsapunk – ezt mondta a Soros-egyetem rektora az ATV műsorában –idézte az M1 esti Híradója.

Mint a hírműsorban elhangzott: Michael Ignatieff azt mondta, folytatják a nemzetközi nyomást.

„Soha nem fogom megengedni a magyar kormánynak, hogy bármit rám kényszerítsen. Betartom a törvényeket, de gondolkozzunk el ezen” – szögezte le Ignatieff.

A Soros-egyetem rektora kijelentette: olyanokat is bevonnak az intézményért vívott harcba, akikre szerinte a kormánynak is figyelnie kell.

Barátai segítik a Soros-egyetemet az intézményért vívott harcban – erről is beszélt a rektor. Ugyanakkor hozzátette: ő nem Soros Györgytől kapja az utasításokat.

Ignatieff: az uniónak mindenkit be kellene fogadnia

A CEU rektora a migráció ügyben korábban többször is a Soros György által is képviselt álláspontot hangoztatta. Egy interjúban például azt mondta: katasztrófa, hogy a terrortámadások miatt az országok lezárják a határaikat. Szerinte az uniónak mindenkit be kellene fogadni, aki Európa partjaihoz érkezik.

„Emberek milliói égnek a vágytól, hogy a fáradt, öreg Európába jöjjenek, mert Európa szabad, dinamikus és itt alkotmányos szabadság van. Ezek olyan dolgok, amiért ezek az emberek hajlandóak lennének meghalni. A menekültek ezen a furcsa módon adják tudatunkra, hogy miről is szól ez a kontinens. Szerintem ők sokkal melegebb fogadtatást érdemelnének” – mondta a Soros-egyetem rektora.

Michael Ignatieff 2016 óta a CEU rektora, korábban liberális színekben politizált. Miután elnöksége alatt a Kanadai Liberális Párt 2011-ben csupán a harmadik legerősebb párt lett, Ignatieff lemondott és visszavonult az aktív politizálástól.

Politikai karrierje alatt viszont híressé vált nacionalizmus-ellenességével. Az ukrán függetlenségről például azt mondta: olyan képet idéz fel benne, mint parasztok hímzett felsőkben, nemzeti hangszerek orrhangú nyafogása és hamis kozákok köpönyegben és csizmában.