Húsvétkor is legyünk felelős állattartók

2017. április 14. 11:03

Húsvét közeledtével szokásosan megugrik az igény a pihe-puha tapsifülesek iránt, ezekben a hetekben sok szülő dönt úgy, hogy a gyerek örömét szem előtt tartva házi nyúl vásárlására adja a fejét.

Ám a húsvéti időszak végeztével, az „ünnepi köd” felszállása után, mi marad? Egy háziállat, amit gondozni kell, aminek megfelelő ellátásra és helyre van szüksége; egy háziállat, ami után takarítani kell, amit be kell oltani, és egy háziállat, ami olykor bizony meg is betegedhet. Sokan azonban erre már nem gondolnak – írja közleményében a Budakeszi Vadaspark.

Az intézmény és Szilágyi Zsolt állatgondozó a húsvéti időszakra időzített, „A hét állata: a házi, avagy a húsvéti nyúl” című videójával szeretné felhívni a figyelmet rá, hogy háziállatok megvásárlása komoly felelősséggel jár, ezért érdemes mindent még egyszer, kétszer, sőt, akár háromszor is átgondolni.

1. Ne vásároljunk állatot hirtelen felindulásból! Mindenki gondolja át még egyszer egyebek mellett a következőket is: lesz elég ideje majd a háziállatra? Elég nagy lesz a hely a nyúlnak? Előfordul, hogy például nyáron hetekig nincs otthon senki, aki gondoskodhatna az állatról?

2. A jó és gondos állattartó töviről-hegyire ismeri állatait és igényeiket. Házi nyúl, és úgy egyébként, bármilyen háziállat vásárlása előtt tájékozódjunk: milyen fajtát szeretnénk, milyen táplálékra és mekkora helyre van szüksége? Milyen egyéb különleges igényei lehetnek?

Hóvirágok között üldögél egy házi nyúl a németországi Briesen település egyik családi házának kertjében. (Fotó: EPA/Patrick Pleul)

3. A megfelelő és biztonságos élettér kialakításához be kell szerezni az összes szükséges felszerelést is (például itatót, almot, megfelelő takarmányt)!

4. Gondoskodjunk róla, hogy megbízható helyről vegyünk nyulat! Olyan embertől (például tenyésztőtől), akivel kapcsolatban tudunk maradni, akitől a későbbiekben is lehet tanácsot, egyéb segítséget kérni.

5. Vegyük figyelembe egy házi nyúl várható élettartamát is! Akár 10 évig elélhet, így erről sem szabad elfeledkezni. (A most 7 éves gyerek a jövőben, tinédzserként is foglalkozik majd vele?)

Közleményében az intézmény hangsúlyozza, hogy az élő állat nem játék. Foglalkozni kell vele, szeretni kell, ápolni kell, gondoskodni kell róla. Azt kérik, csak olyasvalaki kötelezze el magát vásárlásra, aki tiszteletben tudja mindezt tartani.

Többek között erről is teljes körű tájékoztatást kaphatnak azok, akik a hétvégén ellátogatnak a Budakeszi Vadasparkba.

hirado.hu - Budakeszi Vadaspark