Demszky „zavaros tekintettel harcol” újságírókkal

2017. április 14. 17:15

Egyre több aggodalomra ad okot Demszky Gábor viselkedése. A volt főpolgármester ezúttal a Hősök terén ment neki az Echo TV egyik riporterének, és bár most nem volt rajta ragtapasz, a jelenet így is elég felkavaró – írja a pestisracok.hu. A portálon arra is kitérnek: a 4-es metró körüli botrány „sztárjáról” mostanában sok érdekes felvétel, illetve fotó kerül elő, amint újságírókkal és rendőrökkel „harcol zavaros tekintettel, általában vicsorogva”.

Demszky Gábor mostanában furcsán viselkedik; egy, az Echo TV által minap közzétett videón az látszik, hogy Budapest volt főpolgármestere nekimegy a televízió riporterének – olvasható a pestisrácok.hu portálon.

Demszky ezúttal az eddigieknél is agresszívebben lépett fel a munkáját végző újságíróval szemben: fenyegetően közel lépett hozzá, lefogta, maga felé húzta, kezét pedig többször is úgy emelte fel, mintha ütni szeretne, de még a mikront is megrángatta kicsit a drámai hatás kedvéért. Csak hab a tortán, hogy egy szimpatizáns tüntető meg szerette volna akadályozni a transzparensével, hogy az operatőr felvehesse a kellemetlen jelenetet.

A felkavaró képeknél talán csak a volt főpolgármester és a riporter közötti párbeszéd a bizarrabb: ha az ember odafigyel, heves kiabálás lehet hallani, és egy adott ponton azt, hogy Demszky azt mondja: „puszit is adok, ha kér”.

Ahogy azt a pestisrácok.hu már korábban megírta, Demszky Gáborról az elmúlt időszakban rendszeresen kerülnek elő olyan feltételek, amelyek rengeteg kérdést vetnek fel a volt főpolgármester viselkedésével kapcsolatban.

Demszky Gábor valószínűleg egyébként hajlamos a groteszk módon fellépni – idézi fel a pestisrácok.hu –, ugyanis a múltban is voltak rendkívül aggasztó megnyilvánulásai. 2009-ben például a Hír TV riporterét fenyegette meg, mert az kérdezni szeretett volna tőle, és nagyon úgy tűnt, mintha neki is akarna menni a hölgynek.

