Minden eddiginél nagyobb készültség van Rómában

2017. április 14. 20:31

Egy muszlim férfi a villamoson szúrt halálra Jeruzsálemben egy keresztény nőt, aki a nagypénteki menetre igyekezett. Pedig több száz felfegyverzett kommandós vigyázott a rendre a vallási ünnepek helyszínein. Közben Rómában is minden eddiginél nagyobb a biztonsági készültség.

Felfegyverzett kommandósok biztosították péntek délelőtt a helyszínt Jeruzsálem belvárosában. Egy palesztin férfi ugyanis megkéselt egy huszonéves brit nőt. A rendőrség közleménye szerint a muszlim elkövetőt az zavarta, hogy a keresztény nő pénteken, az iszlám szent napján éppen a nagypénteki menetre igyekezett az óvárosba.

A keresztény nőt annak ellenére érhette támadás a többfelekezetű Jeruzsálemben, hogy az izraeli biztonsági erők rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készültek a húsvétra. Ebben az évben ugyanis a katolikus és az ortodox húsvét, és a zsidók húsvéti ünnepe, a Pészah is egy időre esik.

Nem véletlen, hogy hatalmas tömeg volt a szent városban. Ehhez mérten rendőrök ezrei próbáltak ügyelni a biztonságra. A minden évben hagyományosan megtartott Jézusi keresztutat, a Via Dolorosa menetét is gépfegyveres rendőrök kísérték.

A húsvéti ünnepek legfőbb vallási helyszínén, Rómában is rendkívüli a biztonsági készültség. A Colosseumhoz vezető utat páncélozott harckocsi őrzi, a rendőrség az esti Via Crucis menet teljes útvonalát bombakereső kutyákkal és fémkereső detektorokkal vizsgálja át. Méghozzá alaposan, az ókori romok alatti nyílásokat és a mobil WC-k alatti területet is átnézték.

Húsvét hétfőig hermetikusan lezárták a közúti forgalom elől Róma belvárosát, semmilyen járművel nem lehet a környékre behajtani. Így akarják elejét venni bármiféle gázolásos terrortámadásnak. Csak gyalogosan lehet a rendezvényeket megközelíteni, a sok ezer embert pedig egyenként vizsgálják át a biztonsági ellenőrző pontoknál.

Nemcsak 3 ezer gépfegyveres kommandós, hanem több száz civil ruhás biztonsági ember is elvegyül a turisták között. Négy napig a belváros feletti légteret is lezárják. A vallási rendezvényekre minden eddiginél több embert, több mint félmillió hívőt várnak.

Tízezreket várnak a Via Crucisra

Minden készen áll Róma központjában a negyed tízkor kezdődő Via Crucis keresztútra – közölte a helyszínről az M1 tudósítója. Mint elmondta, már megnyitották a biztonsági kapukat, egymás után engedik be az embereket a Colosseum melletti térre, ahová több tízezer embert várnak. Erről a helyszínről halad majd a menet a Colosseummal szemközti magaslatig, ahol Ferenc pápa várja a keresztet.

A keresztutat a Duna World élőben közvetíti 21 órától.

hirado.hu -M1 Híradó