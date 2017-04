Suljgin: Szíriának nem volt érdeke vegyi fegyvert bevetni

2017. április 14. 23:05

Szíriának egyáltalán nem állt érdekében vegyi fegyvert bevetni Idlíbben, az ilyen harceszközök bevetése nem segített volna a damaszkuszi vezetésnek a fegyveres ellenzéke elleni harcában – jelentette ki Alekszandr Suljgin, Oroszország állandó képviselője a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél (OPCW) a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott interjújában.

„Szüksége volt-e, még ha csak elméletben is, a szíriai kormánynak arra, hogy vegyi fegyvert vessen be, ha egyáltalán rendelkezett ilyennel? Katonai szempontból segített volna bármit is? Valószínűleg nem” – mondta Suljgin az OPCW Végrehajtó Tanácsának csütörtöki rendkívüli ülésének eredményét kommentálva a Hán Sejkún-i állítólagos mérgesgáz-támadással összefüggésben.

A szíriai vezetéssel szövetséges Oroszország katonai támogatást nyújt a damaszkuszi rezsimnek. Moszkva emellett eddig minden, szíriai szövetségesét érintő ENSZ BT-határozattervezetet megvétózott.

„A szíriai hadseregnek elegendő hagyományos fegyverzete van, és harcra kész állapotban van” – hangsúlyozta a diplomata. „Főleg mivel úgy tűnik, a szíriai hadsereg sikeres: felszabadult Aleppó, visszaszerezték az ellenőrzést Palmüra felett, a katonák pedig mindenhol sarokba szorították a nemzetközi terroristákat. Semmit sem értek volna el vegyi fegyverek bevetésével, csak a nemzetközi közösség haragját” – tette hozzá.

„Kellett ez a szíriai vezetésnek, vagy Bassár el-Aszad elnöknek? Feltehetően nem. Ugyanakkor szüksége volt-e erre Aszad ellenfeleinek? Nagy valószínűséggel, hogy igen” – emelte ki Suljgin.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a nap folyamán hangsúlyozta: Moszkva sürgeti, hogy az OPCW mielőbb vizsgálja meg mind a szíriai vegyifegyver-incidens helyszínét, mind a szíriai katonai repülőteret, amelyről nyugati állítások szerint a kormányerők vegyi csapást indítottak. Mont mondta, Oroszországot nem elégíti ki, hogy az OPCW nem helyben tájékozódik és az internet segítségével begyűjtött információk alapján „politikailag motivált, előítéletes, de minimum pontosításra szoruló” következtetéseket von le.

A nyugati országok a szíriai kormányerőket vádolják a több mint 80 halálos áldozatot követelő április 4-i akció elkövetésével, Damaszkusz azonban tagadja ezt. Az Egyesült Államok a valószínűsített vegyifegyver-támadásra megtorlásul április 7-én 59 Tomahawk robotrepülőgépet indított el a szíriai Sarját légi bázis ellen, ahonnan a feltételezések szerint a rezsim erői elkövették az idlíbi település elleni csapásukat. Recep Akdag török egészségügyi miniszter az Anadolu török állami hírügynökség közlése szerint kedden úgy nyilatkozott: bebizonyosodott, hogy szarin gázt használtak az idlíbi támadásnál.

MTI