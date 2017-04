A líbiai válság kiszélesedésére figyelmeztetett Guterres

2017. április 15. 08:45

António Guterres erről az ENSZ Biztonsági Tanácsának tartott New York- jelentésében hívta fel a figyelmet, helyi idő szerint még pénteken. Azt elismerte, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet már nem ural saját területeket, de a tevékenysége továbbra is megfigyelhető, számos támadásért tartják felelősnek különböző övezetekben, és a nemzetközi közösség tagjai is ki vannak téve a fenyegetésének.

A konfliktus terjedése mögött a politikai ügyek rendezetlensége és az eltérő célokat követő fegyveres szereplők számának növekedése áll – mondta.

Líbia a hosszú ideig uralkodó Moammer Kadhafi hatalmának 2011-es megdöntése után káoszba süllyedt, megszűnt a központi államhatalom. A hatalmi vákuum a milíciák elszaporodásához vezetett, közéjük értve az Iszlám Állam és az al-Kaida terroristáit. A káosz Líbiát a délről érkező, Európába tartó illegális bevándorlók útvonalává változtatta.

Többfelé szakadt az ország

2014 óta rivális kormányok és parlamentek alakultak a keleti és a nyugati régiókban. Ezeket különféle milíciák, törzsek és politikai frakciók támogatják.

Az ENSZ által 2015-ben a nemzeti egységkormány létrehozásáról kitárgyalt megállapodás nem vezetett eredményre, mert a nemzetközileg elismert, Tripoliban lévő kormány nem kapta meg a nemzetközileg elismert, Tobrukban székelő parlament támogatását – vázolta fel a helyzetet Guterres.

MTI