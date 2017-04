Titanic - Közönségdíjat nyert Török Ferenc filmje

2017. április 15. 14:45

Török Ferenc 1945 című alkotása nyerte a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját - közölték a szervezők szombaton az MTI-vel.

Mint közleményükben felidézték: "a megrázó erejű filmet" - melyet Ragályi Elemér fényképezett és melynek főszereplője Rudolf Péter - a Titanicon láthatta először a magyar közönség. Tony Palmer Leonard Cohen 1972-es európai turnéjáról készített legendás dokumentumfilmje, a Bird on a Wire kapta a közönségtől a második legtöbb szavazatot, a Rumble: The Indians Who Rocked the World című zenei dokumentumfilm pedig a harmadik legnépszerűbbnek bizonyult.

A Titanic filmfesztivál programjában idén hat szekcióban 34 film szerepelt.



A 2005 óta versenyfesztiválként is működő Titanicon idén hét alkotás versenyzett. A Frédéric Strauss francia kritikusból, Dragomán György íróból és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas rendezőből álló háromtagú zsűri a svéd Amanda Kernell lenyűgöző elsőfilmes alkotásának, a Számi vér (Sami Blood) című svéd-norvég-dán játékfilmnek ítélte a Hullámtörők-díjat.

MTI