Dollármilliárdokra perlik Sorost

2017. április 15. 17:56

Helyi idő szerint pénteken egy New York-i szövetségi bíróságon keresetet nyújtott be Soros György ellen a BSGR nevű bányászati cég, mert szerintük az amerikai üzletember áll amögött, hogy 2014-ben elveszítették koncessziós jogaikat Guineában, és ezzel 10 milliárd dolláros kárt okozott nekik. Sőt, azzal is vádolják, hogy "megválasztott tisztségviselőket manipulált" céljai érdekében.

A Beny Steinmetz izraeli dollármilliárdos által irányított BSGR nevű bányászati cág azzal vádolja Soros Györgyöt, , hogy köze van ahhoz, hogy egy vasérc-ügylet sikertelenségéhez járult hozzá, amit a cég és a Guinea kormány között jött volna létre – jelentette a Reuters brit hírügynökség pénteken.

Mint írják.: a bányászati cég által beadott, 1:17-cv-02726 sorszámú periratban azzal is vádolják a magyar származású amerikai üzletembert, hogy az afrikai ország kormányát és választott tisztségviselőit manipulálta és egyéb törvénytelenségeket is elkövetett, valamint hogy elvegye a cégtől a kormány a koncessziós jogokat.

Szándékos károkozás vezérelte Sorost?

Szerintük Soros lejáratta a céget azokkal a hamis információkkal, amelyek szerint a BSGR korrupcióban érintett. Hozzátették: Sorost nem gazdasági érdekek, hanem a szándékos károkozás vezérelte, mivel nem volt semmilyen gazdasági érdekeltsége az afrikai országban.

Ezzel kapcsolatos, hogy előzőleg az izraeli hatóságok Steinmetz-t tavaly decemberben házi őrizetbe helyezték a korrupciós vádakkal kapcsolatban, viszont januárban vádemelés nélkül megszüntették azt. Az általuk Sorosnak tulajdonított korábbi vádak szerint több tízmillió dollárt fizettek az afrikai ország hivatalnokainak.

Michael Vachon, az amerikai üzletember szóvivője egyelőre nem kommentálta a Reuters hivatali időn túl feltett kérdésit.

hirado.hu - Reuters