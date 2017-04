Komoly biztonsági intézkedések a szertartásokon

2017. április 15. 20:02

Az egész keresztény világ a Nagyszombat estét várja, amikor véget ér a 40 napos böjt és újra megszólalnak a harangok. A Vatikánban Ferenc pápa vezeti a húsvéti vigília szertartást. Az idei év különleges, mivel egybeesik a római katolikus, a görög katolikus és a görög-ortodox Húsvét. A két legfontosabb helyszínen, a Vatikánban és Jeruzsálemben is komoly biztonsági intézkedések közepette folynak a szertartások a hét végén.

A jeruzsálemi Szent Sír Templom kulcsainak őrzője hatalmas tömeg előtt nyitotta ki az épület leláncolt ajtaját. A tömeg a szent láng szertartásra igyekezett, amelyet abban a templomban tartanak, amely a Golgota hegyén áll – ott, ahol Jézust sírba fektették, majd feltámadt. Több száz rendőr vigyázta az érkezők biztonságát az óvárosban – a pénteki halálos kimenetelű késelés óta még többen teljesítenek szolgálatot az utcákon.

“Több ezer turista érkezett, magánszemélyek és az egyházak képviselői és biztosak akarunk lenni abban, hogy nem lesznek komoly incidensek.” – mondta az izraeli rendőrségi szóvivő.

A hívők teljesen megtöltötték a templomot. A szertartást vezető ortodox pátriárka azért fohászkodott, hogy Isten bocsássa le a szent tüzet. Ezután nem sokkal – ahogy minden évben, úgy most is lángra lobbant az ortodox pátriárka fáklyája, ő pedig átadta az embereknek a tüzet. A görögkatolikus szertartás szerint ha egyszer nem gyullad fel a fény, akkor az azt jelenti, hogy hamarosan eljön a végítélet napja.

Jézus feltámadása sokaknak a hétköznapokra is reményt ad. Az ostromlott Moszulból elmenekült kis keresztény közösség tagjai mintegy 100 kilométerrel arrébb, Erbilben ünnepelnek. Azért imádkoznak, hogy visszatérhessenek otthonaikba. A közösség papja arra panaszkodott, csaknem fél évvel a város felszabadítása után sem történt semmi a lakóhelyükön.

“A templomunk és több ezer otthon leégett, ami megmaradt, azt feldúlták. Azt reméljük, hogy ez az utolsó Húsvét, amit itt kell töltenünk és hamarosan hazatérhetünk.” – bizakodott a keresztény közösség egyik vezetője. de azt is hozzátette, hogy a gyülekezetéből eddig mindössze 10 család tudott hazatérni.

Komoly biztonsági készültség van a Vatikánban, gépfegyveres katonák és rendőrök vigyáznak a hívőkre a Szent Péter téren. A hét végén mintegy 3 millió látogatóra számítanak a pápai államban. Az érkezőket egyesével átvizsgálják, csomagjaikat átvilágítják, és térfigyelő kamerák pásztázzák a teret.

A Szent Péter tér Jézus feltámadásának ünnepére hatalmas virágoskertté változott. Ahogy 30 éve mindig, idén is Hollandiából érkezett mintegy 35 ezer színpompás virág. A téren 4 ezer tő rózsa, 11 ezer tulipán és 14 ezer nárcisz teszi még varázslatosabbá az ünnepet.

A vigília szertartása este fél 9-kor kezdődik a Szent Péter Bazilikában, ahová nagyjából 5000 ezer ember fér be – mondta az M1 Híradójának helyszíni tudósítója. Aki nem jut be a Bazilikába, óriás kivetítőkön követheti a szertartást. Ferenc pápa megáldja a húsvéti tüzet és meggyújtja a húsvéti gyertyát, majd ezzel lép be a teljes sötétbe és csöndbe a Bazilikába. Majd megszólalnak a három napja néma harangok – tette hozzá.

Holnap délelőtt a Szent Péter téren ünnepi misét tart Ferenc pápa, majd délben elmondja húsvéti beszédét és urbi et orbi áldását adja Róma városára és az egész világra.

Vasárnapra nagyjából 100 ezer embert, turistákat és hívőket várnak Rómába.

hirado.hu -M1 Híradó