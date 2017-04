Latin ábécére tér át Kazahsztán

2017. április 15. 23:40

Nyolc év múlva Kazahsztán búcsút mond a cirill ábécének, és a nemzeti nyelvet latin betűkkel fogja használni – jelentette ki Nurszultan Nazarbajev kazah államfő. Az elnök döntése nem új keletű és nem csak technikai jellegű.

Az állam vagy a nemzet nem lehet mozdíthatatlan monolit, hanem olyan élő organizmus, amely folyamatosan fejlődik. Képesnek kell lennie arra, hogy befogadja a változásokat. Aki ezt nem érti meg, az mindenképp le fog maradni – írta az Egemen Kazakhstan című kazah nyelvű lapban megjelent véleménycikkében a kazah elnök, bejelentve, hogy 2025-től kezdve minden hivatalos kazah nyelvű dokumentum, könyv, irat latin betűket fog használni a cirill helyett.

Az ötlet hivatalosan 2006 óta forog a kormányzati berkekben, de valójában már a függetlenség 1991-es kikiáltása óta kurrens téma, amely számos hátulütője miatt nem kapott támogatást kormányzati szintről, ám ma már szerepel a 2020-as fejlesztési programban. A kazah elnök 11 évvel ezelőtt azt mondta, a latin átállásra szükség van, de egy évvel később egy megvalósíthatósági tanulmány azt mutatta ki, 10-12 évre volna szükség a váltásra, ezért Nazarbajev inkább a stabilitást és a nyugalmat helyezte előtérbe a radikális változás helyett.

A Nur Otan párt plakátja. Búcsúznak a crill betűktől Forrás: Reuters

A kazah nyelv támogatása az elnök egyik kiemelt célja, mint a nemzeti identitás egyik fontos alapköve. A kazah nyelv számos akadállyal küzdött az évszázadok során, az egyik fontos kérdés az írásbelisége volt. A XIX. század elején a szovjetek a török nyelvek, így a kazah számára is a latin ábécét javasolták mindenütt, sőt egy éven át nyelvészek dolgoztak az orosz írott nyelv latin betűssé alakításán, de a programot 1930-ban Sztálin leállíttatta. Ugyanekkor a kínai kommunisták is dolgoztak a mandarin nyelv latin betűssé alakításán, több program is indult, egyik konkrétan Moszkvából, hogy a kínai kisebbséggel könnyebben szót értsenek, Mao Ce-tung kínai kommunista vezető pedig hitt abban, hogy a latin betűk végül elsöprik a több ezer éves kínai írásjeleket, de végül minden kísérlet kudarccal végződött.

A kazahot azóta is cirill betűkkel írják, legalábbis Kazahsztánban. A mintegy egymilliós kazah kisebbség Kínában arab betűket használ anyanyelve feljegyzésekor, a nyugati diaszpóra viszont a latin betűket részesíti előnyben. Az unió bukását követően Azerbajdzsán azonnal visszatért a latin írásra, Türkmenisztán szintén hamar váltott, Üzbegisztán is hozott erről törvényt, de a megvalósítás nehézkesen halad. A latin betűs írásra való átállás elemzők szerint egyértelmű értékválasztás, a nyelv igényeinek nem felel meg jobban a latin betű, mint a cirill, de a latin ábécé az internet korában annyival hatékonyabb, hogy nem érdemes kitartani a cirill mellett. A változás elsősorban az idősebb kazah nemzedéket érinti majd, akik nemigen használnak latin betűket, de hosszú távon valószínűleg hasonlóan könnyen megszokják a kazahok, mint az azeriek egykoron.

MTI