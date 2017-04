Kovács: "Bukott liberális politikus" magyaráz félre CEU-ügyben

A Közép-európai Egyetem (CEU) ügyéről közöl írást a The Observer című vasárnapi baloldali brit lap, megszólaltatva Kovács Zoltán kormányszóvivőt és Michael Ignatieffet, a CEU rektorát.

A The Observer szerzője, Robert Tait a The Guardianban megjelent írásában kitér arra, hogy szerinte “az urbánus értelmiségi Ignatieff valószínűtlen jelölt arra, hogy Orbán Viktor, “Magyarország populista miniszterelnöke” szemében mumussá váljék”. Kovács Zoltán ugyanakkor a lap idézete szerint kijelentette, hogy a CEU rektora, a “Kanadából jött, bukott liberális politikus” a nyilvánosság előtt félremagyarázza, a tanszabadság elleni támadásnak állítja be a felsőoktatási törvényt.

A szerző értelmezése szerint e nyilatkozatok arra vallanak, hogy a magyar kormányt váratlanul érte az ellenállás ereje a parlamentben néhány nap alatt gyorsított eljárásban elfogadott törvénnyel szemben.

A Lex CEU-nak nevezett törvénnyel a kormány újabb frontot nyitott a Soros Györggyel szembeni háborúban, amelyet a magyar kormány abban a hiszemben hirdetett meg, hogy csekély ellenállásba fog ütközni Donald Trump amerikai elnök részéről. A Soros elleni támadással egy időben Orbán Viktor újabb EU-ellenes rohamot is indított az “Állítsuk meg Brüsszelt” “provokatív” címmel ellátott kormányzati konzultáció formájában – írta a brit lap.

Vannak azonban arra utaló jelek, hogy Orbán tévesen mérte fel a hangulatot, és a CEU elleni támadással alkalmat adott az EU-nak a cselekvésre az egyre inkább autoriter vezetési módszereivel kapcsolatos, régóta fennálló aggályok ügyében is – áll a The Observer írásában.

Kovács Zoltán szerint ugyanakkor az EU fellépése a CEU-ügyben “összességében alapvetően az illegális migrációról szól”. “Amit az idén érvényesíteni akarnak és át akarnak erőltetni, az a kvótarendszer, és az, hogy Európa befogadóbb legyen az illegális migrációval szemben” – idézi a brit lap a kormányszóvivőt.

Ignatieff erre a The Observernek úgy reagált: “Érti-e (Kovács Zoltán), hogy a szavai mire vallanak?” A CEU rektora szerint a kormányszóvivő kijelentéseiből az következtethető, hogy “a magyar kormány valamilyen politikai műveletet folytat”, mert van valamilyen cselekvési terve a migrációval kapcsolatban, és “okos húzásnak tartja egy olyan intézmény megtámadását, amely 25 éve Magyarország életének részese”.

Michael Ignatieff szerint mindez “tökéletesen egyértelművé” teszi, hogy “politikai támadásról van szó egy olyan ügy szolgálatában, amely engem nem érint”.

A CEU rektora a The Observernek nyilatkozva a felsőoktatási törvény módosítását a tanszabadság elleni “olyan kirívó, diszkriminatív” támadásnak nevezte, amilyenre szavai szerint a második világháború óta nem volt példa Európa történetében.

Ignatieff szerint azonban a CEU semmilyen körülmények között nem zár be. Hozzátette: tárgyalások útján fogják megtalálni a megoldást.