Húsvétkor is szólt a börtönrádió

2017. április 16. 21:26

Húsvéti különkiadás volt a Váci Fegyház és Börtön saját rádiójában, a szerkesztők hetek óta készültek az adásra. A börtönlelkész is vendég volt a műsorban, így próbáltak lelki erőt adni azoknak is, akik nehezen viselik a bezártságot. Az adásban totó is volt és díjakat is átadtak a falak között.

A húsvéti adásra készült a hét közben a Váci Fegyház és Börtön rádiójának szerkesztősége. A főszerkesztő a Híradónak azt mondta, a locsolóversek és a népszokások a legtöbb fogvatartottat érdeklik.

A rádió szerkesztői hetek óta készültek az ünnepi műsorra, amelybe a börtönlelkészt is vendégül hívták. Így próbálnak lelki erőt adni azoknak is, akik nehezen viselik a bezártságot.

– Ilyenkor próbáljuk a fogvatartottakat még inkább ráhangolni az ünnepre, közelebb hívni Krisztushoz. Ebben segítségünkre vannak külső szolgálók is, rengeteg zenei szolgálatunk is van, emellett pedig ott van a Biblia, az ige, amely irányt ad számukra – mondta Gottfried Richárd református börtönlelkész.

A Híradóban bemutatott egyik rab, Gyula a hetedik évét és az utolsó húsvéti ünnepet tölti börtönben. Azt mondta, neki a hit adott erőt ahhoz, hogy megváltozzon.

Több évtizede a saját kápolnában imádkozhatnak az elítéltek, de a húsvéti misét három éve már a börtönrádión keresztül is hallgatják.

hirado.hu - M1