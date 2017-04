Ételt osztottak a Blahán

2017. április 17. 21:11

Ételt osztottak rászorulóknak a Krisna-tudatú Hívők Budapesten a Blaha Lujza téren. Összesen 1600 adag paprikás krumplit és 1500, tartós élelmiszerekből álló csomagot osztottak szét. Idén a lelki segítségnyújtásról is gondoskodnak a szervezők.

Paprikás krumpli, kovászos uborkával és epres halava: ez volt a húsvét hétfői menü a Blaha Lujza téri ételosztáson. Ételosztás közben is folyamatosan osztották a sorszámokat.

Összesen 1600 embernek jutott meleg étel.

Az ebéden kívül ezúttal lelki segítséget is kaptak a rászorulók. A lelkisegély-sátorban pszichológusok, szociális munkások tartottak fogadóórát. Többen az élethelyzetükből kerestek kiutat, de olyanok is voltak, akik egy emberi szóért jöttek.

„A nélkülözés az legtöbbször nemcsak arról szól, hogy nincs meg az az anyagi lehetőség vagy nincs az a pénzügyi lehetőség, amire az embernek szüksége van, az együtt jár egyfajta szociális izolációval, kapcsolati hiányokkal, magánnyal, elszigetelődéssel, és sokan ezekkel a problémákkal keresnek meg minket” – fogalmazott Somogyiné Simon Viola szociális munkás.

A Krisna-tudatú Hívők a meleg ételen kívül 1500-an tartós élelmiszerekből álló csomagot is kaptak. Több mint húszféle, a háztartásban nélkülözhetetlen termék is bekerült a zacskóba; így olajat, cukrot, rizst, babot, de szappant és szivacsot is kaptak a sorban állók.

Szilaj Péterné, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége szóvivője elmondta: ez az ételosztás azt is szolgálja, hogy ilyenkor kapcsolatba kerülhessenek a rászorulókkal, így az étel ilyenkor egyfajta kapcsolatépítő eszköz is egyben.

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége ételosztása 2017. április 17-én a fővárosi Blaha Lujza téren. MTI Fotó: Kallos Bea

