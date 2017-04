Kéri: Bebizonyosodott, hogy lehet lázadni

2017. április 18. 11:10

Ez a rendszer hazugságokra épül, de majd jön a banánhéj, reménykedtek sokan. Ami most történik, az már nagyon emlékeztet a banánhéjra, amin elcsúszhat a hatalom. Ha többet nem mennek ki tüntetni a fiatalok, akkor is megdőlt a tétel, hogy a magyar nép mindent lenyel. Bebizonyosodott, hogy lehet lázadni – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában Mészáros Antóniának Kéri László.

A következő választásig megvédjük az országot, ha beledöglik a nép, akkor is – fogalmazta meg ironikusan a Fidesz stratégiáját Kéri László politológus.

Kéri szerint a miniszterelnök mentalitása, a politikáról vallott felfogása az, hogy a politika értelme, hogy te definiáld az ellenfeledet, mindig kell lenni egy ellenfélnek, és azt te mondod meg, hogy kicsoda, és aztán attól jól megvéded a közönséged, akik ezért aztán hálásak lesznek neked. Ha nincs ellenség, akkor gyártani kell.

Az ellenzék nem volt alkalmas arra, hogy olyan grandiózus ellenfél legyen, aki igazán veszélyes lenne a Fidesz híveire, kellett tehát gyártani mást – mondta Kéri László politológus az Egyenes beszédben Mészáros Antóniának.

A politológus azt feltételezi, Orbán ezért kénytelen volt a Habonyokkal és tanyasi Finkensteinekkel új ellenséget gyártani. Van azért abban valami furcsa, ha elképzeljük, hogy Fehérgyarmaton kiáll valaki az utcára, olvassa a táblát, hogy állítsuk meg Brüsszelt, és a fejéhez kap, hogy egy dologban lehet megállítani, hogy ne adjon nekünk több pénzt – fogalmazza meg a dilemmát Kéri.

Brüsszel nem ígérkezett elég nyomós ellenfélnek, jött egy újabb ellenfél, a civil szféra. Ok is volt rá, nagyon hamar összeszedett 260 ezer aláírást a civil mozgalom. „A rémálom gyilkosok”, ahogy Kéri továbbfejlesztette Orbán Viktor fordulatát. Azok, akik elkergették a rémálmot, Azok, akikbe bele tudom álmodni az összes bajom, idézte a kormányfőtől a képzeletbeli monológot Kéri.

A civilek kiszámíthatatlanok, olyanokat kérdeznek, amit szeretnék előlük elhallgatni, fűzte tovább az Egyenes beszédben a kormányfőnek lehetséges gondolatmenetét a politológus.

Súlyos kérdések

„Miért ugyanaz a három cég nyer mindent, miért kerül ötször annyiba a Vb, mint ígértük?” A civilekkel az a baj, hogy kiperelnek mindenféle adatot. Aztán utána járnak annak, amit az újságok vetnek fel. Sokáig úgy tűnt, fegyvertelenek a civilek. De Kéri szerint van fegyverük. A mozgósítás. Április 2-án óta olyan tüntetés-sorozat indult, amit korábban a Fidesz nem élt meg.

Kéri szerint a CEU be volt készítve a grandiózus blöff-halom rendszerbe. Ahogy „az évszázad csalása” , az OLAF jelentés is, és „a grandiózus Heineken ügy” is.

Súlyosan elmértek néhány dolgot. Sorossal már néhányszor bejött a riogatás, azt a nemzeti konzultációhoz szánták bevezető kampánynak. Kéri szerint Orbán Viktor körül megritkult az intellektuális háttér, senki nem volt a környezetében, aki azt mondta volna neki, hogy magunkra haragítjuk a hazai tudományos elitet, a nemzetközi tudományos elitet, Amerikát, a fiatalokat, és még sokakat.

A kormányfő fejében a habonyista istálló által bedöngölt módszerekkel szemben nem kapott szót senki. Azt hajtogathatták, hogy ha beismerjük a tévedést, az gyengeség. A gyengét pedig letaszítják a trónról. Hiába tudja mindenki, hogy a CEU-ügy súlyos tévedés, már nem engedik el.

Azt hitték a CEU 100 diák ügye. Csakhogy a fiatalok nem vették be a Fidesz üzenetét, az előre legyártott hazugságot. Sőt elkezdték ők is értelmezni a történeteket.

„Nem akarok olyan országban élni, ahol Németh Szilárdok mondják meg, hogy kinek van joga életben maradni. A hét éves Fidesz korszak legnagyobb drámája, hogy nem tudnak érdemben válaszolni, csak Németh Szilárd-féle reflexióik vannak”..

