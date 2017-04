Még többet kell beszélni a kapcsolati bántalmazásról

2017. április 18. 20:15

Az Ökumenikus Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy még többet beszéljenek a kapcsolaton belüli bántalmazásról, hogy az ne legyen többé "tabutéma" - hangsúlyozta a szervezet munkatársa az M1 aktuális csatornán kedd este.

Senkár Éva pszichológust abból az alkalomból kérdezték, hogy a segélyszervezet online tanácsadó oldalt indított. A www.meddigmehet.hu portálon névtelenül juthatnak információhoz az érintettek és hozzátartozóik, valamint a probléma iránt érdeklődők.

A segélyszervezet munkatársa a televíziós csatornán kiemelte: egyre többen az interneten keresnek válaszokat kérdéseikre, problémáikra. Az interneten viszont előfordul, hogy az áldozatokat hibáztató, bántó üzeneteket is megfogalmaznak, ezért is tartják fontosnak, hogy a tanácsadó oldalukra irányítsák az érintetteket. A segélyszervezet oldalán pedig olyan - szociális munkás, pszichológus, jogász - szakemberek adnak megbízható tanácsokat, akik a krízisközpontokban nagy tapasztalatot szereztek.

Senkár Éva azt mondta: oldalukon nemcsak a bántalmazottaknak, hanem környezetüknek is adnak tájékoztatást, és azt is tervezik, hogy később a gyakori kérdésekre információs csomagot állítanak össze, amely azoknak is segíthet, akik még nem szánták el magukat arra, hogy írjanak a portálnak.

A pszichológus hozzátette: arra készülnek, hogy sok megkeresés érkezik, mert sok családot érint ez a probléma.

mti