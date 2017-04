Széllökések, havas eső és havazás is várható

Folytatódik a tél a tavaszban, egyes helyeken szerdán is lehet hóesés, havas eső – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a honlapján. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is felhívta a figyelmet a hideg, viharos időjárás veszélyeire.

Azt írták: térségünk felett egy ciklon mélyül, ennek hatására szerdán csapadékos, szeles, az átlagosnál helyenként több mint 10 Celsius-fokkal hidegebb idő várható. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 5 fok között lesz, a nappali maximumok 2 és 9 fok között alakulnak. A Dunántúlon a viharos északi, északnyugati szél tovább ronthatja a hőérzetet.

Kiemelték továbbá, hogy szerdán sokfelé várható eső, a Dunántúlon hó, havas eső is hullhat, az Északi-középhegység magasabban fekvő területein havazhat. A Kékestetőn már hétfőn, kedden is havazott. A meteorológiai szolgálat adatai szerint foltokban meg is maradt a hó.

A veszélyjelzés szerint szerdán az Északi-középhegységben a 600-700 méter, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben a 400-500 méter feletti részeken vizes, sok centiméteres hóréteg is kialakulhat.

A viharos szél és a jelentős mennyiségű eső miatt is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki szerdára a meteorológiai szolgálat. Az Alpokalján óránkénti 100 kilométer körüli széllökések is lehetnek, az Alföldön pedig akár 30 milliméternél is több eső hullhat.

Az OKF az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében szintén kiemelte, hogy az ország nyugati részén erős, akár óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökések várhatóak, az Alföldön és az ország keleti részén pedig felhőszakadás, illetve helyenként havas eső, havazás lehet. Az elkövetkező napokban megváltozott útviszonyokra is számítani kell.

Az ilyen erős széllökések – írták – faágakat törhetnek le, fákat dönthetnek ki, amelyek közlekedési akadályokat képezhetnek. A szél megbonthatja az épületek tetőszerkezetét, megrongálhatja az energiaellátás és a távközlés vezetékeit. Azt kérték, hogy ahol az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztása életbe lép, ott zárják be az ajtókat, ablakokat, és ha tehetik, ne menjenek ki a szabadba. A ház környékén lévő tárgyakat, kerti bútorokat, szerszámokat, cserepes növényeket tanácsos bevinni az épületbe, mert ha ezeket a szél felkapja, akkor károkat okozhatnak – tették hozzá.

Közölték továbbá, hogy erős szél esetén az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban hosszabb-rövidebb ideig tartó is zavarok lehetnek. Figyelmeztettek arra: ha valaki leszakadt elektromos vezetéket vagy sérült közműhálózatot lát, ne közelítse meg, hanem hívja a 112-es segélyhívó számot.

A hideg miatt kitértek arra is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőberendezés üzemel, ott a szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében gondoskodjanak a rendszeres szellőztetésről.