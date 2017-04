Az Atlético Madrid jutott elsőként a BL-elődöntőbe

2017. április 18. 23:07

Az Atlético Madrid idegenben 1-1-es döntetlent játszott az angol bajnok Leicester Cityvel a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének kedd esti visszavágóján, így a spanyol csapat jutott a sorozat elődöntőjébe.

A két csapat első összecsapásán az Atlético Madrid 1-0-ra legyőzte a Leicester Cityt, a hazaiak tehát gólkényszerben léptek pályára. Ennek ellenére nem estek neki a spanyol együttesnek, és főként a mezőnyben gyömöszölték egymást a felek.



Az első helyzet a Rókák előtt adódott, ám Jamie Vardy tizenhatoson belül visszatett labdáját Shinji Okazaki hét méterről fölé vágta.



A technikásabb és kombinatívabb focit játszó Atléti viszont rögtön az első komolyabb helyzetéből betalált: a 26. percben Filipe Luís bal oldali beadását Saúl Níguez tizenegy méterről a hosszúba fejelte. (0-1)



Ismreve Riyad Mahrez rúgótechnikáját, a 34. percben joggal remélhetett gólt a hazai publikum, de az előző PL-szezon legjobb játékosának választott algériai középpályás büntetőterületen belülről leadott kapáslövését Jan Oblak könnyedén ölelte magához.



A félidei szünetre annak a demoralizáló ténynek a tudatában vonulhatott be Craig Shakespeare együttese, hogy három gólt kellett volna szereznie a továbbjutáshoz.



A második játékrész elején Antoine Griezmann rögtön bizonyította, hogy nem ok nélkül szeretné leigazolni őt a Manchester United: a francia támadó félpályát átszelő szólót mutatott be, ám a tizenhatoson belül lövés helyett inkább középre passzolt, a beadást pedig nem érte el a játékostárs.



A Leicester City ezután viszont alaposan rálépett a gázpedálra: 61. percben Jamie Vardy egy lepattanó labdát öt méterről a léc alá vágott, a találat pedig alaposan felpaprikázta az angolokat. A Rókák átvették a játék irányítását és a kapuja elé szegezték a hősiesen védekező Atlétit. A 65. percben Leonardo Ulloa, majd két minutummal később Vardy gólba tartó közeli lövése vágódott le egy madridi védőről.



Ám hiába a második félidőben mutatott feltámadás, gólt már nem tudott szerezni a nagy szívvel küzdő angol bajnok, amely 2-1-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligájától.



Az Atlético a BL elmúlt négy kiírásából harmadszor jutott a legjobb négy közé: az előző két alkalommal finálét játszott Diego Simeone csapata.



Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Leicester City (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (0-1)



Gólszerzők: Vardy (61.), illetve Saúl (26.)

Továbbjutott: az Atlético Madrid 2-1-es összesítéssel

m4sport.hu