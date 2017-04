Szakad a hó az ország több részén

2017. április 19. 09:43

Az ország nagy részén hó vagy havas eső esik és a legtöbb helyen 5 fok alatt marad a hőmérséklet.

Általában 10 évente egyszer van olyan erős hidegbetörés április második felében, mint ami a következő néhány napban vár ránk. A magasabb hegyekben már tegnap is havazott. Mától még több hó jön, 100 kilométer per órás széllel, aztán pedig komoly fagyokkal. A Kecskeméten élők is havazásra, hidegre ébredtek.

Kelebián már annyi hó esett, hogy hóembert is tudtak építeni.

Zalaegerszegen több száz háztartás maradt áram nélkül az orkánerejű szél miatt. A hideg akár több tízmillió forintos kárt is okozhat a mezőgazdaságban.

hirado.hu -M1 Híradó