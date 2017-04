Az Országos Meteorológiai Szolgálat kiemelte azt is, hogy az Északi-középhegységben 6-700, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben 4-500 méter feletti részeken vizes, sok centiméteres hóréteg kialakulására is nagy esély van. Síkvidéken inkább csak időszakosan maradhat meg néhány centiméteres vizes hó.

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet csúcsértéke 2-9 Celsius-fok között valószínű szerdán. Késő este 0-5 fok várható. A BKK több járata késéssel közlekedik Az időjárás miatt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai több útvonalon is megnövekedett menetidővel közlekednek szerdán. A központ Facebook-oldalán szerda reggel megjelent közlemény szerint főváros szerte változó halmazállapotú csapadék lassítja a forgalmat, az utak mindenhol vizesek, csúszósak, a magasabban fekvő területeken havasak, emiatt késnek a járművek. Bács-Kiskunban több ezer fogyasztónál van gond áramszolgáltatással Bács-Kiskun megyében harminc településen 24 ezer fogyasztási helyen van probléma az áramszolgáltatással - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel szerda délelőtt.

A katasztrófavédelemhez éjfél óta mintegy negyven riasztás érkezett. Mostanáig kidőlt fákhoz, villanyvezetékekhez riasztották őket elsősorban Bács-Kiskun megye déli részében.

A helyettes szóvivő is felhívta a figyelmet, hogy a Dunántúlon több járásra már másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél veszélye miatt. Korábban az OKF közleményében kiemelte: megváltozott útviszonyokra is számítani kell. Az erős széllökések faágakat törhetnek le, fákat dönthetnek ki, és az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban hosszabb-rövidebb ideig tartó zavarok lehetnek - írták. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az áramszolgáltatás kimaradása miatt ideiglenesen szünetel a tompai közúti határátkelőhelyen a forgalom. Feltehetően néhány órán belül ismét zavartalan lesz az átkelés. A személyautóval közlekedőket arra kérik, hogy válasszák a bácsalmási vagy a szegedi átkelőt - írta a rendőrség. A Magyar Közút folyamatosan takarítja az utakat A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, hóeltakarítási munkálatokat végez.

Az ország középső és keleti felén jelentős, 20 milliméternél is több csapadékra kell számítani, de az Alföldön területi átlagban 30 milliméter feletti mennyiség is hullhat. Az Északi-középhegység magasabb részein akár 50 millimétert meghaladó csapadék is eshet.