Nyakunkon a harmadik Fotóutca Fesztivál

2017. április 19. 11:08

Ezen a hétvégén 80 ingyenes fotóművészeti programmal harmadszor is kitelepül a budapesti Nagymező utcára a Capa Központ és a Mai Manó Ház. Ingyenes kiállítások gyermekprogramok, koncertek, utcai, gasztro- vagy éppen Instagram fotózást oktató workshopok várják az érdeklődőket.

Két fotós intézmény számára is helyet ad, de három napra hivatalosan is a fotográfia központjává válik a budapesti Nagymező utca a hétvégén, a Fotóutca Fesztivál keretében, április 21. és 23. között. Meghosszabbított nyitvatartás mellett 31 kiállítás, 245 alkotó és összesen 80 ingyenes program várja a közönséget utcai konténerekben, a Capa Központban és a Mai Manó Házban. A Fotóutca célja, hogy széles, a fényképek és a fotózás iránt nyitott fővárosiakat és látogatókat szólítson meg és segítsen megmutatni, mi zajlik jelenleg a fotográfia világában, mindezt rendhagyó keretek között.

„Már harmadik alkalommal rendezzük meg a Fotóutca Fesztivált, mert úgy látjuk, mind a valós, mind a virtuális térben hatalmas érdeklődés övezi a kortárs fotósok alkotásait. A közösségi oldalak posztjaiból, a kommentekből jól látszik, hogy a fotókultúra egyszerre a kreatív ipar, a tömegkommunikáció és a modern művészet része, ráadásul ez a tendencia erősödik, mert e három terület nagyon fontos a fiatal generációk számára. A fesztivállal a fiatalok számára is jobban befogadható formában hozzuk össze a kortárs magyar fotó bemutatásra váró értékeit és a progresszív alkotások és meghatározó alkotók iránt aktívan érdeklődő, százezresre tehető nagyközönséget” – mondta Kőrösi Orsolya, a Capa Központ és a Mai Manó Ház ügyvezetője.

A nagyközönség számára is nyitott, de szűk körű workshopokon szakemberektől lehet majd például a mobilfotózásról, az Instagram fotóról, az utcai fényképezésről, a gasztrofotóról is tanulni, vagy beszélgetni például a profi női vagy a vidéken dolgozó fotósok helyzetéről. A szórakozásról pedig a TÁP Színháztól kezdve, Petruska koncertjén át a kortárs táncelőadásig számos program gondoskodik.

A fesztiválon a Capa Központ és a Mai Manó Ház összes kiállítását nemcsak belépő nélkül, de szakember vezetésével lehet megtekinteni, köztük a Magyar Sajtófotó kiállítást, a véletlenül, de izgalmasan alakult képeket válogató Hórusz Archívumot és a háromszoros Oscar-díjas, Vittorio Storaro művészi filmképeiből nyílt tárlatot is. A konténerekben nyílt ideiglenes kiállításokon is lesz vezetés, például Akt és erotika privátfotókon címmel a Fortepan gyűjteményének válogatását mutatja be péntek délután Hevesi Kriszta szexuálpszichológus.

Pillanatkép a tavalyi Fotóutcáról Fotó: MTI/Mohai Balázs Előadások, beszélgetések Pénteken a Magyar Sajtófotó Kiállítás fiatal díjazottjaival lesz beszélgetés több témában is, például a szakmai indulás nehézségeiről, a női fotósok hazai helyzetéről, illetve a vidéken dolgozó díjazottakkal a fővároson túli lehetőségekről. Szombaton délután a közösségi médiáról és az új médiafogyasztási trendekről Babarczy Eszterrel és a KerekMese internetes rajzfilmsorozat alkotóival beszélget Trembeczki Péter, aki később a Klipszemle szervezőit faggatja. Este 7-től pedig Vírus Est lesz a fotográfiával a fókuszban, előadnak Babusa Bernadett, Buzogány Panni, Forgács Attila és Réz András. Vasárnap a fotók szerzői jogairól Dr. Jókúti András jogásszal, illetve egyetemista kiállítókkal, a MOME, a METU és a KEF hallgatóival lesz beszélgetés. Workshopok, konzultációk A telefonnal fotózó teljesen amatőrök és a gyakorlottabb hobbifotósok is tanulhatnak a Fotóutca programjain: a mindennapi fotózási helyzeteket, az utcai, éjszakai, étel-, portré vagy akár polaroidfotózást is lehet szakemberek segítségével gyakorolni a fesztivál rövid oktatásain: Cinthya Dictator például, aki a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett fotósként, a portréról és az Instagram fotózásról is tart gyakorlatot, míg a gasztrofotózásról három workshop is lesz. A fotózással komolyabban foglalkozók pedig a profikat kérdezhetik saját munkáikról, a Pictorial Collective díjnyertes fotósai, például Hajdú D. András, Móricz-Sabján Simon, Pályi Zsófi vagy Stiller Ákos konzultációi keretében. A workshopokra előzetes regisztráció szükséges. Koncertek, bulik, performanszok A fesztiválon péntek este 6-tól a TÁP Színház, majd fotóasszociációkat a tánc nyelvén előadva a DART Theater is fellép, végül Petruska ad koncertet. Szombat este egy újabb táncperformansz után silent disco formájában lesz FOTÓparty, Oltai Kata, DJ Suhaid és Csiszár Mátyás keverésével. Zenei szempontból a fesztivált vasárnap este a Speiz Boiz és a Lóci játszik koncertjei zárják. Gyermek- és családi programok Szombaton és vasárnap napközben gyerekfoglalkozások lesznek a Képfaragó Műhellyel a konténertérben, illetve családi nyomozás és alkotás a Piros Kakaóval a Napfényműteremben. Vasárnap 11-től a MAKÁM ad koncertet, miközben a kamaszoknak Mémgyár címmel Berei Zoltán tart mobilfotó workshopot animgifekkel, loopokkal, montázsokkal Cary Grant vagy Harrison Ford gesztusainak felhasználásával. A részletes program erre a linkre kattintva érhető el.

