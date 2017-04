Ismét a Parlament előtt a Lajta Monitor Múzeumhajó

2017. április 19. 13:54

Csütörtöktől ismét a Parlament északi részénél kialakított kikötőben állomásozik a Lajta Monitor Múzeumhajó. Az immár negyedik alkalommal kiállított egykori hadihajó ünnepélyes megnyitóján Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára mond beszédet.

A Lajta Monitor Múzeumhajón szeptember 20-ig várják a látogatókat. A hajó nyitva tartása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) nyitva tartásához igazodik, nyári időszakban - hétfő kivételével - 10-18 óráig látogatható. A hajón állandó tárlatvezetést is tartanak. A HIM tájékoztatása szerint a hajótér végigjárása közben megtekinthető az elülső rakodótér, a legénységi szállás, a kamra, a fedélzetmester kabinja, a lövegkamra, a gép-, illetve kazánház, a parancsnoki kabin és az altiszti szálláshelyek, továbbá a monitorok és az S. M. S. Leitha történetét bemutató kiállítás. A fedélzet felépítményei, így a két mellékhelyiség, a konyha, a Coles-féle lövegtorony, a hátsó lövegfedélzet, a külső kormányállás és a parancsnoki torony szintén látogathatóak.

A HM HIM háttéranyagában felidézte: a Lajta monitort, 1871. május 17-én bocsátották vízre Angyalföld és Újpest határában. Ezután 1872-től 46 évig Leitha néven az Osztrák-Magyar Monarchia dunai hadiflottájában szolgált. Ebben a minőségében 1878-ban részt vett Bosznia elfoglalásában, majd az I. világháború Száva-menti, belgrádi és al-dunai harcaiban. 1918 áprilisában szerelték le.



A Lajta és testvérhajója, a Maros voltak Európa első folyami monitorai és a világ első olyan folyami monitorai, amelyekre Coles-rendszerű lövegtornyot építettek.



A Tanácsköztársaság idején egy hónapig, 1919. május 27-től június 26-ig Lajta néven ismét szolgálatba állították, amikor részt vett a Komárom és Esztergom közötti Duna-szakaszon folyó harcokban, majd testvérhajójával, a Maros monitorral együtt az antikommunista "monitor lázadás" résztvevője és névadója volt. 1928-tól, 65 éven át, úszó munkagépként használták. Az önkéntes hajómentők küzdelmének köszönhetően 1992-ben védett műemlékké nyilvánították és a HM HIM-hez kerül. 2008-ban a "Zoltán Gőzös" Alapítvány kezdte meg szakszerűen a hajó helyreállítását.





2010. augusztus 20-án, a hagyományos Szent István napi vízi parádén tartották ünnepélyes újrakeresztelését, s az akkori honvédelmi miniszter a Lajta Monitor Múzeumhajót a Magyar Honvédség I. Tűzszerész és Hadihajós Ezredének tiszteletbeli zászlóshajójává nevezte ki - idézte fel a HM HIM.

MTI