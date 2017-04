Botka alig foglalkozik Szeged ügyeivel

2017. április 19. 19:38

Elégedetlenek Botka László szegedi teljesítményével az ellenzéki pártok, szerintük amióta a város polgármestere az MSZP miniszterelnök-jelöltjeként az országot járja, azóta nem foglalkozik Szeged ügyeivel.

Botka Lászlót a jelek szerint már nem érdekli Szeged, eddig is csak ugródeszkának használta a várost – véli Nógrádi Tibor, a Fidesz szegedi elnöke. A politikus ezt annak kapcsán mondta lapunknak, hogy az MSZP-s polgármester már hetek óta az országot járja, naponta két-három városban tart fórumot – tegnap délután fél háromkor Hatvanban, ma három órakor Győrben lép fel, és alig tartózkodik Szegeden. Nógrádi emlékeztetett: 2014-ben azzal kampányolt a polgármester, hogy addig marad Szegeden, amíg itt szükség van rá. – Vagy nincs már rá szükség itt a városban, és ezt a polgármester is érzi, vagy hazudott 2014-ben – tette hozzá.

Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke is azt hangsúlyozta: a polgármester 2014-ben Szeged városára tett esküt, ezt azonban az utóbbi időben nem teljesíti. – Ha Botka László úgy érzi, hogy a város nélküle, alpolgármesteri irányítással is működik, akkor az lenne a tisztességes, ha ezt a választókkal is közölné, lemondana a tisztségéről, és nem venné fel a polgármesteri fizetést – fogalmazott Haág Zalán.

Hozzátette: a két MSZP-s alpolgármester közül az egyik nemsokára a vádlottak padjára ül a VIP-parkoló-botránnyal kapcsolatos büntetőügyben, míg a másik arra a kérdésre sem tudott válaszolni, hogy ivott-e alkoholt, mielőtt az önkormányzati tulajdonban lévő autóval nekiütközött egy villamosnak, így nem csoda, ha Botka László hivatalosan nem akarja egyiküknek sem átadni a stafétát.

A Jobbik szegedi szervezetéhez egyre több panasz érkezik arról, hogy bár Botka Lászlónak minden hónap első hétfőjén fogadóórája van, nem adnak időpontot senkinek – mondta lapunknak Tóth Péter, a Jobbik szegedi elnöke. Szerinte ráadásul az országjáró körút teljesen felesleges, gyakorlatilag nincs esély arra, hogy Botka László legyen az ország következő miniszterelnöke.

Binszki József, a Demokratikus Koalíció szegedi vezetője lapunk kérdésére azt mondta: ő személyesen korábban is csak akkor tudott Botka Lászlóval tárgyalni, ha előre időpontot egyeztetett. – Ez most is így van, ebben az esetben nem érzékelek semmilyen változást – közölte.

