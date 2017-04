Csütörtökön is viharos szél, eső, havazás várható

2017. április 19. 20:01

Továbbra is sok esőre, viharos szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Több megyére csütörtökre is másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán kora este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az északi, északnyugati szél elsősorban a Dunántúlon, csütörtökön az északkeleti országrészben is viharossá fokozódik. A Dunántúl nyugati részén azonban 90-100 kilométer per óra közötti lökések is előfordulhatnak. A viharos szél veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. További nyolc megyére - Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg - elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a szél miatt.

Kiemelték azt is, hogy a hegyekben a viharos szél hófúvást okozhat. Emiatt Veszprém megyére másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Csütörtök estétől mérséklődik a légmozgás.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az országban többfelé további jelentős csapadékra kell számítani. Az Északi- és a Dunántúli-középhegység magasabb részein 35-40 milliméternél is több csapadék hullhat.

A sok eső veszélye miatt Budapestre, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Emellett szintén a fővárosra, Pest megyére, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a havazás miatt is kiadták csütörtökre az elsőfokú figyelmeztetést. A Tiszántúlon leginkább eső, másutt eső, havas eső, hó egyaránt valószínű. A magasabban fekvő helyeken főként havazás várható. Síkvidéken a lehulló hó olvadni fog, vagy elolvad, éjszaka viszont a Tiszántúl kivételével átmenetileg 1-7 centiméter hó megmaradhat. A Dunántúli- és az Északi-középhegység vonulatain további akár 20-30 centiméter, a legmagasabb csúcsokon akár ennél több friss hó is hullhat.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakul. Napközben plusz 3-9 fokig melegszik a levegő.

mti