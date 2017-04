BL - Juventus igen, Monaco igen

2017. április 19. 23:07

Nem bírta feltörni a Juve-védelmet a Barcelona

A Juventus a torinói 3-0-s győzelem után gól nélküli döntetlent játszott a Barcelona vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így négy közé jutott a legrangosabb európai kupasorozatban.

Érdekes jelenettel indult a mérkőzés, már ment a meccs, amikor Dani Alves odament lepacsizni korábbi klubja, a Barcelona kispadjához, nem tűnt úgy, hogy a Juventus védője túlizgulná a visszavágót.



Az első komolyabb helyzet a Juventus előtt adódott, a 13. percben Busquetstől Higuaínhoz pattant a labda, aki 15 méterről fölé lőtt. A folytatásban átvette az irányítást a Barcelona, ziccerig azonban az első féórában csak egyszer jutottak el a házigazdák, amikor a 20. percben Messi lőhetett, a labda pedig alig kerülte el Buffon kapuját. Tíz perccel később az argentin már eltalálta a kaput, 20 méterről leadott lövését kiütötte az olasz hálóőr, az ismétlése pedig mellé ment.



A félidő második felére kicsit kijött a szorításból a Juve, a 38. percben ismét a torinóiak jutottak el helyzetig: Pjanic adott remek labdát a barcelonai tizenhatoson belülre Higuaínnak, az argentin egyből ellőtte, de Ter Stegen hárított.



A második félildő legelején Neymar cselezte át magát a Juventus védelmén, a kapuhoz közelítve azonban a lövés előtt utolérték a torinói védők. Négy perccel később Dybala labdaszerzése után Cuadrado lőhetett tisztán a jobb oldalról, a labda azonban elkerülte a hosszú sarkot. Az 56. percben újra Messi került lövőhelyzetbe, a labda centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. A 66. percben Buffon hozta a szívbajt a Juve-drukkerekre. Egy barcelonai szögletnél kiejtette a labdát, a középre visszapasszolt labdát Messi fölé lőtte.



A 69. percben Sergi Roberto lőhetett jó húsz méterről, a labda milliméterekkel kerülte el a Juventus kapuját.



A 80. percben Buffon reflexei mentették meg a Juventust a góltól. Egy bal oldali Barcelona-beadásba Bascherano belepiszkált, az olasz hálóőr nagyot védett. Az ígéretes ellentámadás végén Khedira erőtlenül lőtt, Ter Stegen simán védett. A Juve védelme a találkozó közepén átlépte az 500 kapott gól nélküli percet a sorozatban.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

FC Barcelona-Juventus 0-0

Továbbjutott: a Juventus, 3-0-s összesítéssel

Magabiztosan jutott a legjobb négy közé a Monaco

Az AS Monaco 3-1-re legyőzte a Borussia Dortmund csapatát a labdarúgó Bajnok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így a monacói csapat 6-3-as összesítéssel jutott be az elődöntőbe.

Nem elég, hogy a rendőrség feltartotta a Dortmund csapatbuszát a mérkőzés előtt, az így később kezdődött mérkőzésen már a harmadik percben jött a hidegzuhany. Mendy lőtt körülbelül 30 méterről kapura, azonban Bürki csak kiütni tudta a labdát, ami Mbappé elé pattant. A francia támadó nem hibázott, és a kapuba lőtte a játékszert, a Monaco tehát gyorsan vezetést szerzett. A fiatal támadó ezzel rekorder is lett, hiszen 18 évesen még senki nem szerzett 5 gólt a BL-kiírásban.



A 14 percben Sahín egyenlíthetett volna, 25 méterről eleresztett bombája a kapufán csattant óriásit, de nem befelé, hanem kifelé pattant, így az eredmény nem változott. Legalábbis a 17. percig… A 16-os sarkáról Lemar emelte be az ötös elé a labdát, melyet Falcao fejelt a kapu közepébe. Egyre nehezebb helyzetbe került a Dortmund, ugyanis Falcao találatával összesítésben már 5-2-re vezettek a monacóiak.



A második gól aztán kizökkentette a németeket is, immáron ők is eljutottak a kapu elé, de gólt szerezni nem sikerült, a szünetre is maradt a 2-0-s monacói vezetés.



Amilyen rosszul kezdődött az első félidő a Dortmundnak, olyan jól indult a második, három perc elteltével ugyanis nem ők kaptak, hanem ők rúgtak gólt. Dembelé adta be a labdát középre, melyet a Gliket és Moutinhót megelőző Marco Reus jobbal a jobb felsőbe helyezett.



Óriási iram volt a találkozón, mindkét csapat a gólszerzésre törekedett, aminek az eredménye az volt, hogy a kapuk előtt helyzetek alakultak ki.



A 62. percben Falcao duplázhatta volna meg góljainak számát, egy perccel később Piszczek fejese majdnem a bal alsóban landolt, a monacói Mendynek köszönhetően. A 70.-ben Mbappé lapos lövését védte bravúrral Bürki, majd Touré fejesét is fogta monacói kapus.



A 81. percben az első gólt szerző Mbappét, Germain váltja a pályán. Hogy ez miért is érdekes? Azért, mert pár másodperccel később, újra megölelgethette lecserélt csapattársát, ugyanis a hazai szurkolók legnagyobb örömére, Lemar remek passzát gólra váltotta.



A mérkőzést végül 3-1-re nyerte a hazai együttes, amely 6-3-as összesítéssel jutott be a Bajnokok Ligája legjobb négy csapat közé.



Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő:



AS Monaco - Borussia Dortmund 3-1



Gólszerzők: Mbappé 3', Falcao 17', Germain 81' illetve Reus 48'

Kedden a Real Madrid hosszabbítás után búcsúztatta a Bayern Münchent, míg az Atlético Madrid a Leicester City ellenében jutott tovább. Az elődöntő sorsolását pénteken 12 órától Nyonban tartják, melyet az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetít.

m4sport.hu