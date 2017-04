Oroszországnak is szembe kell néznie a terjedő iszlámmal

2017. április 20.

Eddig tíz gyanúsítottat tartóztattak le az orosz hatóságok a szentpétervári metrórobbantással kapcsolatban, a merénylők hátteréről, motivációjáról még mindig keveset tudni. Tekintve, hogy az elkövetői kör fiatal, közép ázsiai fiatalokból állt, nem kizárt a vallási, társadalmi feszültség sem. Ez pedig az iszlám terrorizmus egy kevéssé ismert oldalára irányíthatja rá a figyelmet.

Speciális helyzetben Oroszország

Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában elmondta: az egyik trend, amit látni lehet, hogy az Iszlám Állam által kiképzett harcosok a területek vesztésével együtt hazatérnek oda, ahonnan jöttek. Oroszországban pedig egy speciális helyzet van, ugyanis a Kaukázusban van egy nagyon jelentős iszlám tömb, amelynek erős szeparatista törekvései vannak, itt elég a csecsenekre utalni.

Ezen kívül az oroszok is küzdenek egy olyan fajta társadalmi problémával, az iszlám lakosság a fejlett ipari régiók felé áramlik, mint például Moszkva vagy Szentpétervár, ahol szintén megjelenik egy masszív iszlám tömb, viszont ezek az emberek már orosz állampolgárként dolgoznak a térségben, valamint fogékonyabbak a radikális eszmékre.

Hozzátette: szinte az is biztos, hogy jelenleg Oroszországból az Iszlám Államhoz csatlakozott terroristák harcolnak Szíriában többek között orosz katonákkal szemben is. A kaukázusi muzulmánok azt is nehezményezik, hogy az orosz kormány a siíta szír kormányt támogatja, szemben az ország többségét alkotó szunnitákkal, amelyek ők maguk is.

Erősödő vallási radikalizmus

A szakértő szerint annak nincs túl sok jelentősége, hogy a volt Szovjetunióból Oroszországba beszivárgó egyének követnek el támadást, ennél sokkal fontosabb az erősödő vallási radikalizmus az országban.

Oroszországnak szembesülni kell olyan problémákkal, mint hogy 20-30 éven belül a lakosság egyharmada lesz muszlim, Moszkvában már most a legnagyobb, másfél milliós muzulmán közösség él, valamint a hadseregnek már most ötöde iszlám vallású. Felhívta a figyelmet, hogy a mohamedán lakosság körében sokkal nagyobb termékenységi mutató, míg a nem muszlim oroszok körében nagyon kevés gyerek születik, ezt próbálják is ösztönözni.

A fiatalok már másként gondolkodnak

A másik probléma, amivel szembesülniük kell Horváth József szerint, hogy a fiatalok már nem akarnak elmenni dolgozni az Urálon túli régiókba, akármennyire is fizetik meg.

A termékenységi rátával kapcsolatos problémára nem jövő, hanem jelen időben kell beszélni, ugyanis Európában és Észak-Amerikában az anyák átlagosan nem szülnek többet két gyermeknél, míg Afrikában és a Közel-Keleten van olyan ország, ahol hatnál is többet.

A biztonságpolitikai szakértő szerint van egyfajta közeledés Kína és Oroszország között katonai és politikai téren a muzulmán mozgalmak ujgurföldi, illetve közép-ázsiai törekvéseivel kapcsolatban, ami viszont fejtörést okoz az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Hangsúlyozta: mindkét állam esetében kihívás, hogy a muzulmán népesség termékenységi rátája jóval nagyobb az országos átlagnál.

