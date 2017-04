Megváltoztatná a választási rendszert a DK

2017. április 20. 12:36

A Demokratikus Koalíció a választási rendszer megváltoztatását javasolja, mert a jelenlegi szisztémát sem tisztességesnek, sem szabadnak nem tartják. A párt elképzelése szerint a parlamenti mandátumoknak tükrözniük kell az egyes pártokra leadott szavazatok számát, miközben a választási rendszernek biztosítania kell a stabil kormánytöbbség létrejöttét.

A párt szóvivője csütörtökön az MTI-nek azt mondta, hogy a most alkalmazott rendszer nem tisztességes, mert túl nagy előnyt biztosít a győztesnek, és nem szabad, mert a kormánypárt túl nagy előnyt élvez a nyilvánosságban.



Gréczy Zsolt úgy fogalmazott: a DK Sokak Magyarországa című programja egy a jelenleginél arányosabb, kétfordulós, vegyes választási rendszert ajánl, amelyben eltörölnék a győztesnek járó kompenzációt. A politikus szavai szerint a Fidesz viszont nem érdekelt a mai rendszer megváltoztatásában, ezért miközben az ellenzéki pártoknak és civileknek igaza van, hogy változtatni kellene, a változtatás esélye elhanyagolható.



Azokra a felvetésekre is kitért, amelyek szerint a választás bojkottjával fenyegetve lehetne változtatásra bírni a kormányt. Ennek csak egy esetben lehet hatása, ha a Fideszen kívül minden párt és civil szervezet a bojkott mellett dönt, ezért egy általános bojkottról a DK kész tárgyalni - hangsúlyozta. Ha csak néhány párt jelent be bojkottot, akkor az egész akció értelmetlen, és inkább árt, mint használ, mert összezavarná a választókat és végső soron megerősítené a Fideszt - tette hozzá a szóvivő.



Végül kijelentette: a választási győzelemnek egyetlen titka van: el kell menni szavazni. Ha az emberek megérzik, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megbukhat, és van esély egy új, demokrata és kormányzóképes kabinet felállítására, akkor a kormány- és rendszerváltás megtörténhet. Aki viszont azt mondja, vagy sugallja, hogy a Fideszt nem lehet legyőzni, az akár akaratán kívül is Orbánt segíti, mert távol tarthatja a választókat az urnáktól - közölte.

MTI