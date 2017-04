Stampa: Szervezett az olasz partok felé irányuló migráció

2017. április 20. 12:44

Nem tartja véletlenszerűnek az év eleje óta az Olaszországba érkező tömeges migrációs hullámot a római kormány, amely szerint szervezett akcióról van szó bűnszervezetek és líbiai politikai erők részéről - jelentette a La Stampa olasz napilap csütörtökön. Az olasz hatóságok a Földközi-tengeren tevékenykedő egyes nem kormányzati szervezetek (NGO) tevékenységét is vizsgálják.

Vezetett és jól megrendezett migrációnak nevezte a La Stampa, hogy a húsvéti ünnepek alatt egyszerre 8500-an érkeztek a dél-olaszországi partokra. A szünet nélkül érkező, emberekkel teli hajók a lap szerint "térdre kényszerítették" az olasz befogadási rendszert. Az újság római kormányforrásokat idéz, amelyek "logisztikailag nem normális, majdnem katonai akciónak" minősítették az olasz partokat elözönlő embertömeget.



A La Stampa hozzátette, hogy az olasz titkosszolgálatok rekonstruálták a hajók líbiai indulásának időpontjait, útvonalát és ennek alapján a migránsok szervezett mozgatásáról beszélnek. Az olasz hatóságok feltételezése szerint a háttérben a líbiai embercsempész bűnszervezetek állnak, valamint líbiai politikai erők, amellyel így akarják gyengíteni Fájez esz-Szarrádzsnak, a líbiai nemzeti egységkormány miniszterelnökének a hatalmát, bizonyítva, hogy az Olaszországgal és az EU-val elkötelezett kormányfő képtelen a migrációs helyzet ellenőrzésére.



Az olasz hatóságok azonban egyes, a Földközi-tengeren tevékenykedő nem kormányzati szervezetek (NGO) tevékenységét is vizsgálják. A titkosszolgálat, a rendőrség és az ügyészség is a nem Olaszországban bejegyzett szervezetek működésére kíván fényt deríteni, mindenekelőtt finanszírozásuk átvilágításával. Kiemelt figyelem összpontosul az amerikai milliomos, Christian Catrambone által 2014-ben Máltán alapított, de belizei felségjelzésű hajóval dolgozó Moas-ra. A szervezet eddig 33 ezer embert mentett ki a tengerről Líbia és Olaszország között, és kivétel nélkül Olaszországba szállította őket. Az olasz hatóságok a Moas munkáját biztosító pénzforrások eredetét vizsgálják.



A Moas alapítójának felesége, Regina Catrambone az ügyészségi vizsgálattal kapcsolatban még korábban hangsúlyozta: a szicíliai ügyészség feltételezéseit semmi sem bizonyítja. Hangsúlyozta, hogy a Moas tevékenységét könyvvizsgálók ellenőrzik, a forrásokat üzletember férje és magánadományozók biztosítják. Hozzátette, hogy a Moas hajója nemzetközi vizeken avatkozik be, és líbiai tengeren csak akkor siet a bajba jutott migránsok csónakjainak segítésére, ha ezt a mentési akciókat koordináló olasz parti őrség kéri. A szervezet egy közleményében azzal is érvelt, hogy az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex megállapítása szerint valamennyi, a menekültek mentésében részt vevő szereplő tevékenysége "szándékolatlanul" bátorítja a csempészek tevékenységét, és a Frontex nem vádolta őket szándékos összejátszással.



A lap Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök kijelentését idézi, miszerint "Itália befogadó és emberéleteket ment, de nem hagyja magát becsapni sem Európában, sem a szabályokat be nem tartó NGO-któl". Valerio Neri, a Save the Children Italia vezetője szerint "ahol ennyi pénz forog, nem zárható ki piszkos ügy". Hozzátette, hogy a történelmi, nagy méretű, jól szervezett nem kormányzati szervezetek munkája és finanszírozása átlátható. Korábban az Orvosok határok nélkül (MSF) olaszországi szervezete hangsúlyozta, hogy kizárólag az olasz parti őrség irányításával végzi mentési munkáját, és kész együttműködni az olasz hatóságokkal.



A római belügyminisztérium adatai szerint az év eleje óta több mint 35 ezren érkeztek az olasz partokra, mintegy negyven százalékkal többen, mint ugyanezen időszakban tavaly. 2016-ban több mint 181 ezren érkeztek Olaszországba, majdnem mindannyian Líbiából.

MTI