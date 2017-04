Nagy károk az elektromos hálózatban

2017. április 21. 11:21

Nemcsak a Mátrában, hanem a bükki területeken is nagy károkat okozott az áramszolgáltató hálózati rendszerében a rendkívüli időjárás. Répáshután egyelőre aggregátorról sem jutnak áramhoz a helybeliek.

Az áramszolgáltató folyamatosan végzi a helyreállítást és a károk felmérését - közölte Boross Norbert, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. kommunikációs igazgatóságának vezetője pénteken az MTI-vel.



Elmondta: Pest megyében már nincs baj, az Északi-középhegységben annál inkább. A Mátrában a hibaelhárítást pénteken tudták megkezdeni, remélik, hogy estére minden lakott ingatlanban helyreáll az áramszolgáltatás.



A kommunikációs igazgató közölte: jelenleg is helikopteres felmérés folyik. Különösen a bükki falu, Répáshuta környékén óriásiak a károk. A terület egyelőre megközelíthetetlen, még aggregátort sem tudtak felvinni oda. Több száz ember lehet áram nélkül.



Az áramszolgáltatás a Felső-Mátrában jelenleg negyvenhét fogyasztási helyen szünetel - mondta a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Tankóné Antal Erika az MTI-nek. Jelezte, a folyamatos fakidőlések és ágleszakadások miatt ez a szám növekedhet, továbbra is áramkimaradásokra lehet számítani.



A szóvivő közölte, a 24-es főúton elrendelt lezárást előreláthatólag péntek délután 2 órakor feloldják. A Felső-Mátrában lévő szállóvendégeknek 10 órakor és 13 órakor lehetőséget biztosítottak, illetve biztosítanak arra, hogy a forgalom elől elzárt útszakaszokon keresztül gépjárművükkel elhagyják a szálláshelyüket a 24-es főút irányába.



A mátraházi Mátra Gyógyintézet főigazgató főorvosa, Urbán László az MTI-nek elmondta, hogy miután járhatóvá tették a 24-es főutat Mátraházáig, ismét tudnak betegeket fogadni. A betegellátás áramhiány, de más okokból sem volt veszélyben egy pillanatig sem - szögezte le a főigazgató, jelezve: aggregátorral nyernek most is elektromos energiát, a vezetékes ellátást hétfőre ígérte a szolgáltató.

MTI