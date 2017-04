Kovács visszautasította a The New York Times állítását

2017. április 21. 12:23

Kovács Zoltán kormányszóvivő felháborítónak tartja, hogy a The New York Times című amerikai újság a Holokauszt áldozataihoz hasonlítja a tranzitzónákban lévő menekülteket.

A kormányszóvivő, saját blogján pénteken megjelent bejegyzésében idézi a The New York Times keddi, Horgosnál készült riportját, amelyben azt írták: májusra több száz, már Magyarországon tartózkodó menekültkérőt helyezhetnek át a tranzitzónába, ami a lap szerint a zsidók, romák és mások II. világháború alatti begyűjtésének rossz emlékét idézi.



Kovács Zoltán szerint ez a hamis és nyíltan támadó összehasonlítás valószínűleg az egyik legfelháborítóbb állítás, ami az elmúlt években a médiában Magyarországról megjelent, és sérti a holokauszt áldozatainak emlékét is.



A kormányszóvivő válaszcikkében úgy fogalmazott: az Európai Unió schengeni határvonalánál lévő tranzitzónákban menekültkérelmük elbírálására várnak az emberek, ugyanakkor a II. világháború időszaka alatt begyűjtött zsidókra, romákra és másokra egészen más sors várt. "Valóban egy igazi mélyponthoz érkeztünk, ha a The New York Timesnak kell elmagyaráznom a különbséget" - jegyezte meg.



Kovács Zoltán visszautasította, hogy a tranzitzónát "fogolytábornak" nevezzék, amikor az szabadon elhagyható. Hozzátette: a menekültkérelmükre várók bármikor elhagyhatják a tranzitzónát, abba az irányba, ahonnan jöttek, de a schengeni határokon belül valóban nem mozoghatnak szabadon. Ezt az elmúlt időszakban Európában történt terrorcselekményekkel indokolja, amelyeknek elkövetői éppen Európa "porózus" határait és a laza menekültügyi eljárásokat használták ki.



Magyarországnak olyan kormánya van, amely felelősséget vállal saját állampolgárai és az európai polgárok biztonságáért is, és nem fog bocsánatot kérni azért, hogy a biztonság kérdését elsődleges szempontként kezeli - hangsúlyozta Kovács Zoltán.

MTI