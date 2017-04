Kilenc település továbbra is elérhetetlen

2017. április 21. 12:31

9 településre továbbra is csak a készenléti szervek tudnak bejutni

Továbbra is csak a készenléti szervek tudnak bejutni 9 településre az elmúlt két nap rendkívüli időjárása miatt, de az üzemanyag- és az élelmiszerellátás ezeken a településeken is folyamatos - mondta a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának vezetője pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Góra Zoltán ismertette: Répáshuta, Bükkszentkereszt (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), valamint Galyatető, Mátraháza, Kékestető, Mátraszentistván, Mátraszentimre, Mátraszentlászló és Bagolyirtás (Heves megye) településekről, illetve településrészekről van szó.



Elmondta azt is, 7 megyében, 91 településen szünetelt az áramszolgáltatás, jelenleg 4 megyében 20 településen, mintegy 2080 fogyasztási helyen nincs áram.



A vezérőrnagy közölte: a galyatetői szállodában rekedt mintegy 200 ember közül 28-at csütörtök este sikerült kiszabadítani, ezt a többiek esetében a tervek szerint 13 óráig elvégzik.



Góra Zoltán felidézte: az Országos Meteorológiai Szolgálat a hideg idő miatt szerdán előbb elsőfokú, majd másodfokú riasztást adott ki; a Mátrában, a Bükkben, a Bakonyban, a Pilisben és a Mecsekben jelentős hóréteg maradt meg. Hozzátette: 63 éves hóvastagságrekord dőlt meg csütörtökön, a Kékestetőn 47 centiméteres hóréteget mértek. Csütörtök délután Zalaegerszegen a széllökés óránkénti sebessége 94 kilométeres volt.



Tájékoztatása szerint 683 beavatkozásra volt szükség, a leggyakrabban letört faágak, vezetékekre dőlt fák, elakadt járművek, közúti balesetek miatt, de számos vasúti felsővezeték szakadás is történt és több villanyvezeték is megsérült. A beavatkozásokat 1173 hivatásos tűzoltó végezte, 263 járművet használtak ehhez, de 161 járművel 566 önkéntes is segített nekik.



Felidézte: még szerdán operatív törzset állítottak fel a beavatkozások összehangolására, az úton rekedt emberek kimentése és melegedőhelyeken történő elhelyezése érdekében, de 7 megyében megyei operatív törzsek felállítására is szükség volt. Elmondta: a legnehezebb időszakban 13 olyan település volt, ahova csak a készenléti szervek tudtak eljutni.



Arról is beszámolt, hogy szerda este 56 ember rekedt egy alsóbbrendű úton, közülük 30-at egy vendégházban helyeztek el, de csütörtökön már hazatérhettek.



Közreműködtek két várandós nő, három dialízisre szoruló beteg és két gyógyszeres kezelés alatt álló ember szállításában, illetve gyógyszerutánpótlásuk megoldásában.



A rendkívüli időjárás miatt távközlési hálózatok is sérültek: 50 bázisállomás volt időszakosan üzemképtelen, jelenleg elszórtan vannak ilyenek. A katasztrófavédelem a szolgáltatóknak abban segített, hogy szakembereik a helyszínre juthassanak, illetve aggregátorokat, üzemanyagot szállítottak szükség esetén - tette hozzá.



A főigazgató közölte, hogy jelenleg 10 útszakasz van lezárva, korábban ez a szám 24 volt. Hangsúlyozta: a 2505-ös út Felsőtárkány és Répáshuta között életveszélyes a fakidőlések miatt. Hasonló volt a helyzet korábban Mátrafüred és Parádsasvár között is - mondta.



Beszámolt arról is, hogy a Magyar Közút téli szolgálatra állt vissza: 404 géppel 517 munkatársuk kezelte a helyzetet és 1451 tonna sót szórtak ki.



Papp Károly országos rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy az ásotthalomi és a tompai közúti, valamint a kelebiai vasúti határátkelőhelyen volt áramkimaradás, de ennek ellenére nem volt fennakadás.



Hangsúlyozta azt is: a rendkívüli időjárási helyzet ellenére halálos baleset nem történt az elmúlt két napban. Összesen 31 súlyos, 87 könnyű sérüléssel járó baleset történt, amely az altábornagy szerint egy átlagos hétköznapnak megfelelő. Anyagi kárral járó baleset 499 történt.



A rendőrség részéről 1640 rendőr 13 550 szolgálati órát teljesítve vett részt a munkában, őket 30 polgárőr és 36 egyéb rendészeti tevékenységet végző szakember, például közterület-felügyelő segítette.



Arra a kérdésre, a belügyi szervek részéről nem merült-e fel, hogy sms-t küldjenek az állampolgároknak, Góra Zoltán azt mondta, megfelelően és folyamatosan kommunikáltak a lakosság felé: 14 közleményt adtak ki az MTI részére, szóvivőik mintegy 200 alkalommal nyilatkoztak, folyamatos üzeneteket küldtek az úgynevezett VÉSZ-rendszeren (veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás) keresztül és közösségi portálon is adtak ki figyelmeztetéseket, továbbá a saját oldalukon is több összefoglalót jelentettek meg.



Hozzátette, hogy az emberek komolyan vették a hatóságok figyelmeztetését, amiért köszönetet mondott.

MTI