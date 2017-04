A The Guardianban megvédték Orbán Viktort

2017. április 21. 13:30

Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök nyugati megítéléséről közölt írást a The Guardian online kiadásában Tibor Fischer Nagy-Britanniában élő magyar származású író és publicista. Németországban a Süddeutsche Zeitung című liberális lap foglalkozott Magyarországgal.

Tibor Fischer a baloldali brit napilap online kiadásának véleményrovatában megjelent, "Én nem veszem észre Orbán Viktorban a zsarnokot" című cikkében azt írja: az, hogy a nyugati média a magyar kormányfőt a demokrácia ellenségének és antiszemitának állítja be, nem csupán rejtélyes, de "gusztustalan is".



Fischer szerint az Orbán elleni leggusztustalanabb vád az antiszemitizmus vádja, amely azzal kapcsolatban éri a magyar kormányfőt, hogy Soros György, a Közép-európai Egyetem (CEU) alapítója zsidó. A szerző szerint Orbán Viktor honosította meg a holokauszt iskolai oktatását, ő fogadtatta el a holokauszt tagadását szankcionáló törvényt, és az ő kormánya finanszírozta a Saul fia című, Auschwitzról szóló Oscar-díjas filmet.



Fischer szerint van néhány tény, amelyet a jelek szerint "Bécstől nyugatra sokan képtelenek megérteni". Magyarország demokrácia, ahol sokkal több politikai párt működik, mint például az Egyesült Államokban, amely "csak egyetlen pártnyira van attól, hogy egypárti állam legyen". A magyarországi választások szabadok és igazságosak, van parlament, amely törvényeket fogad el, és bár a törvényalkotás minősége - mint minden demokráciában - erősen változékony lehet, ha a polgároknak nem tetszik egy törvény, tüntethetnek ellene, ahogy teszik is.



A cikk szerint Orbán jelentős indulatokat kavart az illiberális demokráciáról szóló retorikájával. A szerző azonban közölte: ő ebben a szóösszetételben a demokrácia szót kívánná hangsúlyozni, mivel ez rendszerint elkerüli a "habzó kritikák" megfogalmazóinak figyelmét.



Tibor Fischer szerint különösen rejtélyesek azok a bírálatok, amelyek szerint Magyarországon már nincs sokszínű média. Fischer szerint hosszú a listája azoknak a tévé- és rádióállomásoknak, nyomtatott és internetes kiadványoknak, amelyek nem csupán hajlamosak Orbán bírálatára, hanem kizárólagosan a kormányfő gyalázásának szentelik tevékenységüket.



https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/20/viktor-orban-tyrant-western-media-hungarian-leader-democracy-antisemite



A Süddeutsche Zeitung című német liberális lap online kiadásában a March for Science (Felvonulás a tudományért) elnevezésű, szombaton rendezendő nemzetközi demonstrációval kapcsolatban vendégkommentárt közölt a Max-Planck-Társaság elnökétől, Martin Stratmanntól, aki A kutatóknak szabadság kell című írásában kiemelte: a tudománynak "kényelmetlennek" kell lennie a hatalom számára, és nem szabad engedni, hogy a politika eszközként használja, de a kutatók sok országban mégis "egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, még az Európai Unióban is".



A tudományos intézmény vezetője kommentárjában kifejtette, hogy a tudomány szabadságát főként olyan kutatók esetében sértik meg, akik megkérdőjelezik az állam tekintélyét. Hozzátette, hogy "nagy aggodalommal" szemlélik ezeket a fejleményeket, amelyek a többi között Egyiptomban, Törökországban, Kínában mennek végbe, és Magyarországon, amely "mégiscsak az Európa Unió tagja", de az "autokrata törekvések összeütköznek a tudomány igényével, hogy nemzetközi és nyitott legyen".



http://www.sueddeutsche.de/wissen/march-for-science-forscher-brauchen-freiheit-1.3471055

MTI