Magyar nyelvű vasúti helységnévtáblákat lepleztek le

Magyar nyelvű vasúti helységnévtáblákat leplezett le Érsek Árpád, a szlovák kormány közlekedésügyi minisztere, Dunaszerdahely és Révkomárom vasútállomásain pénteken délután.

A szlovák vasúti helységnévtáblák magyar nyelvű megfelelőinek kihelyezéséről egy miniszteri rendelettel idén februárban hozott döntést a szlovák szaktárca. A döntés alapján 55 szlovákiai település vasútállomására helyeznek ki magyar – illetve egy esetben ruszin – nyelvű helységnévtáblát a szlovák mellé. A mostani táblakihelyezés az első látható eredménye annak az évek óta tartó küzdelemnek, amelyet különböző felvidéki magyar szervezetek folytatnak a közlekedési kétnyelvűség megvalósítása érdekében Szlovákiában. Érsek Árpád a dunaszerdahelyi vasútállomáson tartott ünnepélyes táblaleleplezésen rámutatott: a magyar nyelvű táblák kihelyezése annak köszönhető, hogy az ezzel kapcsolatos tervek a kormányprogram részévé váltak. Hozzátette: reményeik szerint a kétnyelvűsítés folyamata folytatódni fog.

Dunaszerdahely, 2017. április 21. Martin Erdössy, a szlovák vasúttársaság vezérigazgatója beszédet mond a kétnyelvű helységnévtábla leleplezésén a felvidéki Dunaszerdahely vasútállomásán 2017. április 21-én. Mögötte Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt elnöke (b2) és Érsek Árpád szlovák közlekedési, építésügyi és regionális fejlesztési miniszter (b3). MTI Fotó: Krizsán Csaba

Szlovákiában a 2011-ben módosított kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé teszi, hogy a legalább 20 százaléknyi nemzetiségi lakossággal rendelkező településeken a vasútállomások megnevezései feltüntethetők legyenek a kisebbség nyelvén is. A jogszabály módosításakor azonban nem gondoskodtak a szükséges jogharmonizációról, így annak a vasúti közlekedésről szóló törvénynek a módosításáról sem, amely nem számol a vasútállomások idegen nyelvű megjelölésével, amire hivatkozva a szlovák vasúttársaság sokáig megtagadta az ilyen táblák kihelyezésére vonatkozó kéréseket. A kisebbségi nyelvű táblák kihelyezésére így most is csupán egy – hosszabb távú jogbiztonságot nem teremtő – miniszteri rendelet alapján került sor. Ezen felül az is gondot jelent, hogy a rendelet csak az önálló egységnek számító vasútállomásokról rendelkezik, a kisebb, de jelentős számú vasúti megállóhelyeken azonban nem teszi lehetővé a kisebbségi nyelvű táblák kihelyezését.

Dunaszerdahely, 2017. április 21. Kétnyelvű helységnévtábla a felvidéki Dunaszerdahely vasútállomásán 2017. április 21-én, az ünnepélyes leleplezés napján. MTI Fotó: Krizsán Csaba

A közlekedésügyi miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva egy kérdésre válaszolva elmondta: bízik abban, hogy a vonatkozó törvényi hátteret is hamarosan pontosítják. ”Több olyan dolog van, amiért a törvényt módosítani kell, úgy gondoljuk, hogy erre ősszel kerülhet sor” – mondta Érsek Árpád. A közlekedési kétnyelvűség megvalósítása, s ezen belül a vasúti feliratok kétnyelvűsítése érdekében mintegy öt éve kezdtek erőteljes kampányba felvidéki magyar civil szervezetek és a Magyar Közösség Pártja (MKP). A kampány során egyebek mellett táblakihelyezési gerillaakciókra is sort kerítettek, ezeket a táblákat azonban – a magánterületen elhelyezetteket leszámítva – a vasúti társaság leszerelte. A felvidéki magyar párt tavaly szeptemberben a kétnyelvű közlekedési tájékoztatás gyakorlati megvalósítását célzó javaslatokat is küldött a szlovák közlekedési tárca vezetőjének, aki a Most-Híd vegyespárt jelöltjeként került a kormányba.

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke a magyar nyelvű táblák kihelyezéséről az MTI-nek azt mondta: ezt egy olyan pozitív irányba tett lépésként értékelik, amely egy folyamat kezdete kell hogy legyen. Rámutatott: a táblák mostani kihelyezése eddig nem párosult a törvényi háttér megváltoztatásával, amit mindenképpen rendezni kell. Hangsúlyozta: az MKP és a civil szervezetek a közlekedési kétnyelvűség átfogó megvalósítását tűzték ki célul, mert annak lehet identitásmegőrző és erősítő hatása a felvidéki magyarok körében. ”A magyarok által lakott területeken nem ötven vagy hatvan tábla van, hanem több ezer” – mutatott rá Őry Péter, megjegyezve: a teljes körű közlekedési kétnyelvűség jelenléte Európa országaiban nem kivétel, hanem gyakorlat.