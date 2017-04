Kocsis: Dopeman jelölése a baloldal kétségbeesése

2017. április 22. 09:53

VIII. kerület fideszes polgármestere az időközi önkormányzati képviselőválasztás kapcsán adott interjút.

„Érdekes jelölés, kétségbeesett politikai magatartásra utal a baloldal részéről, és lebecsülik vele a kerületet. Ugyanis az a gond, hogy az az életforma, amit Dopeman képvisel, Józsefvárosban nem követendő érték, hanem maga a probléma. Sok ember mindennap azért kel fel itt dolgozni, hogy ez egy rendezett, rossz hírű múltjával szembeforduló, azon változtatni akaró, biztonságos városrész legyen. Ebben komoly eredményeket értünk el az elmúlt években. Dopeman a hazai szórakoztatóipar részeként a fiataloknak, gyermekeknek is közvetíti az alvilági, gengszterkedős, drogos életformát, és elfogadhatónak mutatja be. És mindezt a baloldal még támogatja is. Józsefváros egy nagy múltú, szép városrész, amelynek főleg a nyolcvanas években rosszra fordult a sorsa.

A kerület vezetése viszont évek óta azon dolgozik, hogy visszaadja a városrész régi fényét, patináját és biztonságát. Erre a munkára kaptunk már többször óriási felhatalmazást az itt élőktől, ezért jelöltük Sántha Péterné külsős alpolgármester asszonyt, mert ő is ezt képviseli. A rendet, a biztonságot, a fejlődést. Nem tudom, hogy ebbe a képbe hogyan illik bele Dopeman, majd a választók eldöntik” – értékelte Kocsis Máté kérdésre válaszolva az előadóművész jelölését a Magyar Hírlapnak.

Kocsis: Bolba Mártát becsapták

A polgármester hozzátette: Dopeman nagyjából annyira független jelölt, mint én, de Bolba Mártáról is ugyanezt lehet elmondani, csak őmögé most épp a liberálisok bújtak el. Utóbbiról elmondta, hogy nem haragszik rá, „és rossz véleményem sincs róla, ő egy evangélikus lelkésznő, akit meggyőződésem szerint becsaptak”. (…) „Nem túlzok, ha azt mondom, hogy Bolba kampánystábja bukott kommunistákból és fizetett sorosista ultraliberálisokból áll. Kérdés, hogy ha ő bekerülne a képviselő-testületbe, mit vagy kit képviselne” – tette hozzá.

Lakások és hajléktalanok

A sorosista ultraliberálisokkal a Fideszes politikus a Város Mindenkié csoportra utalt, mely az üresen álló ingatlanokba hajléktalanokat költöztetne, ami összecseng Bolba Márta programjával. Kocsis Máté itt kifejti, hogy a Város Mindenkié csoport nem gondol olyanokra, hogy az emberek miből tartanák fel a lakásokat, miután beköltöztek. Kiemeli, hogy Józsefváros adta eddig a legtöbb lakást és munkalehetőséget hajléktalan embereknek. (…) „Nekünk komplex, több pillérre épülő programunk van a hajléktalan emberek számára. Ennek alapja, hogy dolgozni is kell. Abból van jövedelem, jövedelemből pedig lehet fizetni a rezsit. Ennek van értelme, és működik is, a számolatlan beköltöztetés ötlete viszont hozzá nem értésről árulkodik” – tette hozzá.

A polgármester ezenfelül kifejti a budapesti hajléktalanhelyzetre vonatkozó rendelet kapcsán, hogy „az otthonaikban élő, dolgozó, adózó budapestieknek is vannak jogaik. Joguk van például a rendezett aluljárókhoz, az ürülékmentes kapualjakhoz, és talán még a szelektív hulladékgyűjtők hajnali borogatásából eredő csörömpölés nem szeretéséhez is.”

Kocsis Máté ezenfelül megismételte, hogy nincsenek főpolgármesteri ambíciói. Arra a kérdésre, hogy 2018-ban országgyűlési képviselőjelölt lesz? Azt válaszolta: „Orbán Viktor pártelnök kinevezett a budapesti 6. számú választókerület (Józsefváros-Ferencváros) elnökének, de ez nem jelent automatikusan képviselő-jelöltséget. Arról konkrét döntés nem született.”

hiradado.hu - Magyar Hírlap