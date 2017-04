Keleti és Nyugati pályaudvar - változik a menetrend

2017. április 22. 11:00

Szombattól hétfőig, felújítás miatt jelentősen változik a Keleti, illetve a Nyugati pályaudvarra érkező, vagy onnan induló vonatok menetrendje - közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.

Kavalecz Imre tájékoztatása szerint a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között az egyik vágányban több száz méter hosszan, illetve a Keletiben több váltónál ágyazatot cserélnek. Ezzel párhuzamosan vágánykarbantartásra, váltócserékre, illetve peronfelújításra is sor kerül.



Emiatt szombaton és vasárnap a szombathelyi, a soproni és a pécsi InterCity vonatok a Keleti helyett a Déli pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. A Budapest-Békéscsaba, illetve a Lőkösháza-Kürtös határállomáson át közlekedő InterCity és gyorsvonatok a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarról közlekednek.



Szombattól hétfőig az EuroCity vonatok a Nyugati pályaudvarról érhetőek el, szombaton és vasárnap a Hortobágy és az Avala EuroCity, illetve a Dacia nemzetközi gyorsvonat a Keleti érintése nélkül közlekedik, a vonatokra Kelenföldön lehet fel- és leszállni.



Az S50-es jelzésű monori vonatok a Nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispestig járnak hétfőig, ezért a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony közötti egyes sebesvonatok a Nyugati és Kőbánya-Kispest között felár nélkül vehetők igénybe. Szintén csak Kőbánya-Kispestig járnak az S51-es jelzésű szerelvények a lajosmizsei vonalon.



Szombaton a hatvani, sülysápi és nagykátai elővárosi vonatok sem közlekednek, emiatt az egri vonatok Budapest és Hatvan között, a szolnoki reggeli gyorsított személyvonatok pedig a teljes vonalon minden állomáson megállnak.



Vasárnap az egri vonalon a szombatiéval megegyező menetrend lesz érvényben délután 4 óráig, majd az egri, sátoraljaújhelyi, miskolci és nyíregyházi gyorsvonatoknak a Keleti helyett Kelenföld lesz az indító- és a végállomása.



Hétfőn egyes reggeli, illetve esti hatvani, gödöllői, sülysápi és szolnoki személyvonatok a Keleti helyett Kőbánya-első állomásra futnak be és onnan is indulnak. A Keleti-Kőbánya-felső viszonylatban a szolnoki zónázó, az egri és sátoraljaújhelyi, míg a Keleti-Rákos viszonylatban a békéscsabai és lőkösházi vonatokat lehet igénybe venni felár megfizetése nélkül.

