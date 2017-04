Molnár: aki nem tüntet, azt a Fidesz fogja eltüntetni

2017. április 22. 13:44

Az MSZP elnöke szerint Magyarországon "mindenkinek megvan a saját CEU-ja", és aki nem megy ki az utcára tüntetni, azt a Fidesz fogja előbb-utóbb eltüntetni.

Molnár Gyula szombaton, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a CEU ellehetetlenítése miatt indult tüntetések mára kormányellenes tüntetésekké váltak.



Rendkívül sok az elégedetlen ember, megvan a kritikus többség ahhoz, hogy Magyarországon belátható időn belül kormányváltás legyen - jelentette ki.



Az MSZP által miniszterelnök-jelöltnek javasolt Botka Lászlóval közösen tartott országjárásáról azt mondta, van, akinek az a gondja, hogy kevés a nyugdíja, másnak nincs munkahelye. Van, aki a munkájáért kapott fizetésből nem tud megélni, más pedig aki azt szeretné, ha a gyermekének, az unokájának nem külföldön kellene dolgoznia - sorolta.



Az ellenzéki pártelnök szerint az MSZP-nek az a feladata, hogy ez a kritikus többség kormányváltó többséggé váljon 2018-ra.



A Civil Összefogás Fórum (CÖF) finanszírozásával kapcsolatos hírekről azt mondta, a CÖF igazi neve "Civil Öltönybe bújtatott Fidesz", egy álcivil szervezetről van szó, amely a Fidesz politikáját képviseli.



Molnár Gyula szerint jó lenne, ha a kormány "vigyázó szemét" Romániára vetné. A Fidesz romániai testvérpártja ugyanis az ottani alkotmánybírósághoz fordult egy, az egészségügyben a magyar nyelvhasználatot biztosító törvény miatt. Mi van akkor, ha román nacionalisták azt gondolják, át kell venni azt, amit Magyarországon csinálnak? Be fogják zárni a magyar kormány által támogatott egyetemeket Erdélyben, megszüntetik a magyar kormány pénzén működő civil szervezeteket? - kérdezte.



Hiller István, az MSZP választmányának elnöke hangsúlyozta: a választmány szolidáris a CEU-val és a civil szervezetekkel, elveti "lex CEU"-t és a "civilek elleni" törvényjavaslatot.



Szerinte régen volt Magyarországon olyan törvény, amely annyi kárt okozott volna az országnak, mint a "CEU-törvény".



A "lex CEU-nak" szakmai alapja nincs, annak elfogadását belpolitikai indíték motiválta és nemzetközi károkat okozott - vont mérleget.



Hozzátette, hogy törvényjavaslatot nyújtottak be a jogszabály visszavonására. Ha azt elfogadják, a felsőoktatási törvény eredeti formájában áll helyre - részletezte.



Arra a felvetésre, hogy korábban kizárták az együttműködést a Jobbikkal, most mégis együtt adták be velük az alkotmánybírósági beadványt, Hiller István azt mondta, technikai együttműködésről van szó, mögöttes politikai tartalmat vagy hosszabb távú együttműködést nem jelent.



Beszámolt arról, hogy az MSZP választmánya szombaton ülésezik, olyan kérdéseket tárgyal, amely a párt hosszú távú stratégiájának és a választási programnak meghatározó részei. Most az egészségüggyel kapcsolatos kérdések vannak napirenden - mondta.



Az ellenzéki pártok közötti egyeztetésekre vonatkozó kérdésre Molnár Gyula azt mondta, minden politikai párt az arculatépítéssel és politikai bázisa stabilizálásával foglalkozik. A legközelebb érdemi ajánlat az MSZP-től ősszel várható.



Egy másik kérdésre elképzelhetőnek tartotta, hogy "szeletelni" kell a problémát. Kifejtette: meg kell vizsgálni, van-e Botka Lászlón kívül más jelölt. Május után azt is át lehet nézni - folytatta - , hogy milyen egyéni országgyűlési képviselőjelöltek vannak. Ezzel akkor két problémát is megoldanak, és már csak a lista kérdése marad - mutatott rá. Rögzítette: az MSZP ajtaja nyitva, kész arra, hogy tárgyaljon Botka László jelöltségéről, majd az egyéni jelöltekről.



A pártelnököt kérdezték arról is, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök azt mondta, látott dokumentumokat, amelyek arra utaltak, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt zsarolja Oroszország. Molnár Gyula szerint súlyos állításról van szó, amelyet bizonyítani, illetve cáfolni kell.



Volt kérdés arról is, hogy sajtóhírek szerint egy csecsen férfi megkereste a fővárosi szovjet emlékművet festékkel megdobó aktivistát, hogy bocsánatkérést követeljen tőle. Molnár Gyula elmondta, az ügyben Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke tájékoztatást kért.

MTI