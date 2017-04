Az LMP meg akarja védeni a városok önállóságát

2017. április 22. 13:51

Az LMP célja, hogy megvédje Magyarország városainak önállóságát - jelentette ki a párt társelnök-frakcióvezetője az ellenzéki párt XXXVIII. kongresszusán szombaton, Székesfehérváron.

Szél Bernadett a kongresszuson elfogadott nyilatkozat általa legfontosabbnak tartott pontját idézte, amely szerint megvédik a városok önálló döntési jogát arra, hogy saját elhatározásuk, saját céljaik és akaratuk alapján biztosítsák polgáraik számára mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel élni kívánnak.



A politikus a Magyarország jövője a vidék városain múlik címmel rendezett rendezvényen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: nem arra van szükség, hogy "a kormányfő kampánykörúton ígéreteket tegyen és pénzt osszon", hanem a helyben élő embereknek kell dönteniük arról, mi jó nekik, és nekik kell dönteniük az ezekhez szükséges pénzekről is.



Azt is elmondta, hogy az oktatást helyezték előtérbe a nyilatkozatban, mert a vidéki értelmiségnek, a vidéki fiatalságnak jól működő oktatási intézményekre, egyetemekre, főiskolákra van szüksége.



Úgy vélte, Magyarországon minden támogatást meg kell adni az oktatásnak és az egészségügynek, mert "ezek a befektetések kamatostul megtérülnek".



Szél Bernadett szerint néhány évtized múlva olyan lesz az ország, mint amilyen az oktatás napjainkban. Megjegyezte, már ma is vannak látható jelek, mint a hatalmas kivándorlás, amelynek következtében vidéki városrészek néptelenednek el. Kiemelte: hazánk nem tud lehetőséget biztosítani rengeteg embernek, ami egyértelműen a kormány felelőssége.



Hadházy Ákos, az LMP társelnöke elmondta, hogy azért szervezték Székesfehérvárra kongresszusukat, mert a "magyar politika az utóbbi évtizedekben egyre inkább elfelejtkezett a vidékről", de ők nem teszik ezt.



Úgy vélte, az "egyetemi gyilkosság", a civilek és korrupcióellenes szervezetek elleni intézkedések elterelik a figyelmet az igazi problémákról, amik vidéken még inkább jelentkeznek. Szerinte az igazi probléma eredője, hogy "kiürül az ország", vidéki városok, falvak néptelenednek el, hiszen ma már 500 ezer ember nem Magyarországon dolgozik, hanem tartósan külföldön él.



Hangsúlyozta, az LMP-nek fontos, hogy megfordítsa ezeket a folyamatokat. A kormány válasza a problémákra szerinte nem válasz, a Modern városok programban nagyon sok uniós pénzt fölöslegesen költenek el. A 30 ezres Szekszárd ötmilliárd forintot kap könyvtárra, ami szerinte teljesen értelmetlen. Ezen valaki meg fog gazdagodni, de az nem vidékpolitika - fűzte hozzá.



A sajtótájékoztatón kiosztott nyilatkozat szerint "a rendszerváltozás óta egyetlen olyan kormánya sem volt Magyarországnak, amely valóban partnerként tekintett volna nagyvárosainkra". Az LMP szerint van más irány a magyar városok előtt, mint az, amit a budapesti kormányépületekből erőszakolnak rájuk.



Az LMP szerint ma a politikai megosztottságnál nagyobb fenyegetést jelent Magyarország jövőjére a növekvő különbség a vidéki városok és a főváros, a keleti és nyugati városok, a megyei jogú városok és a kisebb települések között. Miközben a kormány képzelt ellenségeivel harcol, a kormányzati bürokraták valóságosan is ellenfelükké tették a magyar városokat azzal, hogy szembefordultak az ott élők érdekeivel - tették hozzá.

Szél Bernadett, az LMP társelnök-frakcióvezetője és Hadházy Ákos, a párt társelnöke sajtótájékoztatót tart Magyarország jövője a vidék városain múlik címmel az LMP kongresszusa szünetében Székesfehérváron 2017. április 22-én. MTI Fotó: Bodnár Boglárka

MTI