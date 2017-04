Jégkorong-vb - Győzelem a nyitányon a házigazda ellen

2017. április 22. 15:28

A házigazda ukránok felett aratott 5-3-as győzelemmel kezdte szereplését a magyar jégkorong-válogatott a kijevi divízió I/A-s világbajnokságon szombaton.

Rich Chernomaz szövetségi kapitány csapata 0-1-et követően fordított, ám utána sok hibával játszott, és ezt kihasználták az ukránok, akik 3-2-re visszavették a vezetést. A záró harmadban Sarauer Andrew és a vb előtt honosított Dansereau Keegan volt eredményes, a végén pedig Hári János üres kapuba emelt, így sikerült begyűjteni a három pontot.



A magyarok legközelebb hétfőn este lépnek jégre, akkor az osztrákok ellen.



Eredmény, 1. forduló:

Magyarország-Ukrajna 5-3 (1-1, 1-2, 3-0)



gól: Bartalis (15.), Vas (21.), Sarauer (51.), Dansereau (53.), Hári (60.), illetve Kuzmik (14.), Bucenko (28., 39.)



A vb-t Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester, korábbi nehézsúlyú világbajnok profi ökölvívó nyitotta meg. A hangulatról a majdnem 700 magyar szurkoló gondoskodott a 6000 nézőt, vagyis majdnem telt házat vonzó helyszínen.



Az első két sorcsere után ébredtek fel a magyarok, ám egy kettős emberelőnyt nem sikerült gólra váltani. Egyszer a gólvonalon mentettek a hazaiak, majd kisvártatva ők is létszámfölénybe kerültek, de nem volt számottevő gólhelyzet. A 10. percben egy ellentámadás végén a magyar kapuvason csattant a korong, míg a túloldalon Sagert Kalvin hagyott ki komoly lehetőséget. Újabb kimaradt emberelőny után vezetést szerzett az ukrán csapat: Szerhij Kuzmik kerülte meg Rajna Miklós kapuját, és fonákkal a hálóba emelt. Kevesebb, mint egy perc múlva jött a válasz, Bartalis István látványos mozdulattal, a botot a lába között tartva talált be éles szögből.



A második harmad 20. másodpercében Szirányi Bence lövése kipattant Eduard Zaharcsenkóról, és a kapu elé berobbanó Vas János gól lőtt. Galló Vilmos kiállítása alatt Rajna a gólvonalon hárított, ám amikor Magosi Bálintot is kiküldték, már nem volt szerencséje: Nikita Bucenko erős lövése átcsorgott rajta. Közvetlenül a szünet előtt nem sikerült felszabadítani, ezt megint Bucenko használta ki.



Óriási gólhelyzettel nyitották a záró harmadot a hazaiak, Sagert veszítette el a korongot a kapu előtt, ám Rajna kijavította a társ hibáját. Megpróbált egyre nagyobb iramot diktálni a Chernomaz-csapat, az ukránok azonban ellentámadásokból is tudtak veszélyt teremteni. A harmad derekán szép passzjáték végén Sarauer Andrew egyenlített. A nyomás ezt követően is megmaradt, és két perc múlva az ő átadásából talált be közelről a vb előtt honosított Dansereau Keegan. A hajrában az utolsó tartalékait mozgósította a vendéglátó, de emberhátrányba került, és hét másodperccel a lefújás előtt Hári János az üres kapuba emelt.



A hatos csoportból az első két helyezett feljut a 16-os elitbe, és jövőre a dániai vb-n szerepel, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.



A további szombati program:

Lengyelország-Koreai Köztársaság 16.00

Kazahsztán-Ausztria 19.30

MTI