Németh: "kitavaszodhat" a magyar-román viszonyban

2017. április 22. 17:06

"Olvad a jég" a román-magyar viszonyban, a kölcsönös tisztelet és érdekek alapján "kitavaszodhat" - hangsúlyozta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Székelyudvarhelyen zajló 5. kongresszusán mondott köszöntőjében.

A politikus megjegyezte, minden bizonnyal a székely zászló korszakaként vonul be a történelembe a román-magyar kapcsolatok elmúlt öt "fagyos" éve. Úgy vélte: az EMNP-nek is megvan a maga része abban, hogy az olvadás jelei láthatók. E párt által fenntartott politikai nyomás, Tőkés Lászlónak az Európai Parlamentben és Szilágyi Zsoltnak az Európai Szabad Szövetségben (EFA) végzett munkája ugyanis hozzájárult a mostani enyhüléshez.



Németh Zsolt nyomatékosította: a kis lépések taktikájának mindig összhangban kell lennie a nemzetpolitikai stratégiával.



A fideszes politikus A gyűrűk ura regény hobbit hőseinek állhatatosságát kívánta az EMNP-nek. Amint felidézte: a közismert regényben a hobbitok egy csoportja azért kel útra, hogy megmentse, megóvja szülőföldjét. Küzdelmük és végső győzelmük a hit, a kitartás, az önfeláldozó bajtársiasság és a meg nem alkuvás diadala. "Mi, hobbitok összetartozunk" - vonatkoztatta a regény tanulságát a magyarságra a politikus.



A kongresszuson Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete olvasta fel Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár levelét. A politikusok az erdélyi magyar autonómiatörekvések jogossága mellett érveltek.



"Ami Dél-Tirolban vagy az Aland-szigeteken természetes, az ugyanannak az Európának a keleti végein, a Kárpát-medencében sem minősülhet nemzetbiztonsági kockázatnak, és nem lehet üldözendő" - áll a levélben.



A kongresszust Jill Evans, Wales európai parlamenti képviselője üdvözölte az Európai Szabad Szövetség nevében. Az EFA alelnöke nyomatékosította: az autonómia a normalitás jegye Európában, és a pártszövetség támogatja az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseit, és azt a törekvését, hogy anyanyelvüket szabadon, hivatalos nyelvként használhassák szülőföldjükön.



Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője pártja nevében bocsánatot kért az erdélyi magyaroktól szolnoki párttársa, Szotyori Lázár Zoltán "ámokfutása" miatt. A szolnoki politikus egy Erdélyben nagy feltűnést keltő véleménynyilvánításában olyan közösségként jellemezte az erdélyi magyarokat, akiket a Fidesz megvásárolt a magyar állampolgárság kiterjesztésével.



Az Erdély autonómiájáért fellépő Szabad Emberek Pártjának (POL) elnöke, Dan Masca köszöntésében azt ajánlotta az EMNP-nek, hogy ne csak Bukarest, hanem Budapest befolyásától is őrizkedjen. "Hagyjanak szabadon bennünket, és meg fognak lepődni, hogy milyen sikeresek leszünk" - jelentette ki a marosvásárhelyi politikus.



Az EMNP Székelyudvarhelyen zajló szombati kongresszusán zárt ajtók mögött választják meg a párt új elnökét és elnökségét, valamint módosítják a párt alapszabályát és programját.

MTI