Eddig senki nem állt fel az Indexnél

2017. április 22. 18:30

Eddig egy újságíró sem állt fel az Index szerkesztőségéből, miután kiderült, hogy Simicska Lajos komoly befolyást szerezhetett a lapnál. Iparági pletykák szerint az indexesek egyelőre kivárnak. (..) Korábban éppen az Index volt az, amely lekezelően írt azokról az újságírókról, akik - ahogy írták - úgy ugrálnak, ahogy Simicska fütyül.

Az Index munkatársai tudják, mire számíthatnak Simicskától – ezzel a címmel írt cikket a 888. A lap szerint a hírportál újságírói mostantól úgy ugrálnak, ahogy a nagyvállalkozó fütyül. 2014-ben ugyanis, amikor a Class FM hivatalosan is Simicska Lajos érdekeltségébe került, az Index a következő felütéssel kommentálta a hírt: “Mostantól Sebestyén Balázsék is úgy ugrálnak, ahogy a Közgép-főnök fütyül.”

A 24.hu azt írja: az általuk megkérdezett újságírók és szerkesztők egyelőre kivárnak. A lap szerint némi félelem is kiérződött a szavaikból, de úgy vélekedtek, ha a Simicska Lajos nem szól belel a munkájukba, akkor még jól is elsülhet a dolog.

„Simicska Lajos köszönti részvényeseit és alattvalóit!” felirat egy teherautón elhelyezett óriásplakáton a Park Inn Sárvár szállónál 2012. szeptember 5-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A hírportál csütörtökön tette közzé, hogy Simicska Lajos egyik cége, a Hír Tv-ben és a Magyar Nemzetben is érdekeltséggel bíró Pro-Ráta Holding Zrt. száz százalékos tulajdonrészt szerzett az Index Zrt.-ben , ezután pedig egy alapítványra ruházta a jogokat. Az új igazgatóságba a nagyvállalkozó egyik unokaöccse, dr. Nagy Ajtony Csaba is bekerült, a testületbe pedig rajta kívül Kereszty Gábor közgazdászt és dr. Bodolai Lászlót is beválasztották. Utóbbiról a közleményben maga az Index is leírja, hogy egyben a Nemzeti Választási Bizottság LMP-s tagja.

Bodolai László egy kiváló ügyvéd, ezek szerint ezt más is észrevette, de attól még, hogy valaki ugyanannak az orvosa például, vagy ugyanannak az ügyvédjel, attól a két aktor nem lesz egymással összeköttetésben – nyilatkozta Szél Bernadett.

Az LMP társelnöke az üggyel kapcsolatban azt mondta: attól, hogy az index igazgatóságában egy LMP-s kötődésű ügyvéd ül, még nem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolat lenne pártja és Simicska Lajos között.

Nem sokkal ezután viszont Szél Bernadett sajtótájékoztatóját az LMP azért szakította félbe, hogy a társelnök élőben jelentkezhessen be a szintén Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Hír Tv-műsorába. A híradó azon kérdésére, hogy az LMP-s ügyvéd és Simicska Lajos kapcsolata révén pártja közeledhet-e a Jobbikhoz, Szél Bernadett úgy válaszolt: ügyek mentén már most is együtt működnek.

Az Index felvásárlása kapcsán a Pesti Srácok arról is írt: az a helyzet is előállhat, hogy a Jobbik szócsövévé válik a balliberális Index.

hirado.hu - M1 Híradó