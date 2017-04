Ferenc pápa: a mártírok előreviszik az egyházat

2017. április 22. 20:42

A 20. és 21. században hitükért üldözött keresztényekért imádkozott Ferenc pápa a modern kor mártírjainak szentelt római templomban szombaton. Az egyházfő a vértanúkhoz hasonlította a menekülteket, és úgy vélte, nem szabad előttük bezárni a kapukat.

Ferenc pápa a számos mártírért imádkozott, akiket a múlt század "őrült ideológiáinak" nevében gyilkoltak meg, és azokért, akiket ma is "csak azért ölnek meg, mivel Krisztus tanítványai".



A mai világ vértanúiért bemutatott misén Ferenc pápa kijelentette, hogy a gyűlölet vezeti mindazokat, akik üldözik és megölik a keresztényeket. Hangsúlyozta, hogy ezek az "új mártírok" viszik ma is előre az egyházat. "Ha a hazának hősökre, az egyháznak mártírokra van szüksége" - mondta.



A koncentrációs táborok áldozatait említve a katolikus egyházfő azt mondta, hogy a menekültek mai táborai is gyakran koncentrációs táborok. Hozzátette, a menekültek terhét azok az országok vállalják, akik befogadják őket. Megjegyezte, hogy "a nemzetközi megállapodások fontosabbnak tűnnek az emberi jogoknál".



A mise után szabadon beszélve a pápa kijelentette, miközben nem születnek gyerekek, "kaput zárunk a migránsok előtt, ez öngyilkosság". Hozzátette, hogy kegyetlenség a "hajókkal érkezőket" bántani és kihasználni, elegendő lenne, ha minden család egy-egy embert befogadna.



Ferenc pápa a római Tevere folyó szigetén, a Szent Bertalan-templomban mutatott be misét. A templomot 1999-ben II. János Pál az új vértanúknak szentelte, ahol a modern kor mártírhalált halt keresztényeinek ereklyéit őrzik, közöttük a nácizmus és a kommunizmus áldozataiét.



A szertartáson többek között megemlékeztek Paul Schneiderről, az 1939-ben a buchenwaldi táborban megölt református lelkészről, Jacques Hamel atyáról, akit tavaly nyáron a franciaországi Rouenben szélsőséges muzulmánok terrorista támadásban lefejeztek. Megemlékeztek az első világháborúban meggyilkolt örmény és szíriai keresztényekről, a Mexikóban a húszas években megölt keresztényekről, a spanyol polgárháború, a kommunizmus és nácizmus áldozatairól, a korrupció, a szervezett bűnözés, a járványok miatt vagy a szegények szolgálata közben életüket veszítő keresztényekről, valamint az 1996-ban Algériában lefejezett trappista szerzetesekről, a Szíriában túszul ejtett papokról, az Egyiptomban virágvasárnap elkövetett terrorista merénylet kopt keresztény halottjairól.



A Szent Egyed közösség szervezte megemlékezésen Ferenc pápa a humanitárius folyosókon Olaszországba érkezett menekültek egy csoportjával is találkozott, akiket a katolikus közösség és az olaszországi valdens egyház juttatott Itáliába.



Ferenc pápa április végén látogat Egyiptomba, ahol a keresztény közösséggel is találkozik.

