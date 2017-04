NB1 - Mesterhármast ért el Gera a születésnapján

2017. április 22. 20:59

Sima szombathelyi vereség Debrecenben

A bennmaradásért küzdő Debreceni VSC szombaton 4-2-re legyőzte a vendég Swietelsky Haladást a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában.

A hajdúsági együttes sikerével továbbra is három ponttal előzi meg a kieső, 11. helyen álló Diósgyőri VTK-t.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Debreceni VSC-Swietelsky Haladás 4-2 (3-1)



Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2030 néző, v.: Berke

gólszerzők: Handzic (16.), Holman (25., 34.), Könyves (61.), illetve Williams (24.), Tóth M. (87.)

sárga lap: Szatmári (18.), illetve Wils (43.), Bosnjak (58.)



Debreceni VSC: Danilovic - Osváth, Brkovic, Szatmári (Mészáros, 63.), Ferenczi - Jovanovic, Filip, Tőzsér, Holman (Szuk, 76.) - Könyves, Handzic (Sekulic, 83.)



Swietelsky Haladás: Király G. - Schimmer, Wils, Jagodics, Bosnjak - Jancsó (Tóth M., 74.), Iszlai, Kiss B. (Kovács L., a szünetben) - Rácz B., Williams (Halmosi, 65.), Mészáros K.



A Debrecen nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, érezhető volt, hogy számára nagy a tétje az összecsapásnak a bennmaradásért vívott küzdelemben. A hajdúságiak fölénye bő negyedóra alatt góllá érett. A hazaiak a vezető találatuk megszerzése után sem vettek vissza a tempóból, ennek ellenére a szombathelyiek jószerivel első lehetőségükből váratlanul egyenlítettek. A vendégek öröme nem tartott sokáig, a Debrecen egy percen belül ismét előnybe került, amit tíz perc múlva Holman a második góljával meg is duplázott.



A folytatásban már óvatosabban futballozott a Debrecen, ezáltal nem játszott annyira alárendelt szerepet a Haladás, de utóbbi akcióiban továbbra is sok volt a hiba, így a hazai kapusnak, Danilovicnak alig akadt dolga. A negyedik debreceni gól pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát. Helyzet ugyan adódott mindkét csapat előtt a hátralévő időben, a Haladás szépített is, de a Debrecen így is megérdemelten aratott magabiztos győzelmet.

A születésnapos Gera triplájával nyert az FTC

A címvédő Ferencváros a 38. születésnapját éppen szombaton ünneplő Gera Zoltán mesterhármasával fordított és győzött a sereghajtó Gyirmót otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában.

A fővárosiak ezzel megszakították négymeccses nyeretlenségi sorozatukat, míg a házigazdák egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek a bennmaradást illetően.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Gyirmót FC-Ferencváros 2-3 (1-2)



Győr-Gyirmót, 1500 néző, v.: Vad II

gólszerző: Novák (21.), Tamás (77.), illetve Gera (35., 38., 59., a harmadikat 11-esből)

sárga lap: Szegi (23.), Simon Á. (38.), illetve Sternberg (73.), Hüsing (78.)



Gyirmót: Nagy S. - Tamás, Kolcák (Vass P., 67.), Radeljic, Szegi - Kiss M., Simon Á., Csiki (Madarász, 68.), Novák (Máté J., 76.), Bojovic - Simon A.



Ferencváros: Holczer - Lovrencsics, Hüsing, Leandro, Sternberg - Cukic, Gera - Varga R. (Dilaver, 82.), Kleinheisler (Botka, 90+4.), Moutari (Djuricin, 85.) - Böde



Aktívan kezdtek a csapatok, a vendégeknek volt több kaput eltaláló lövésük, vezetéshez mégis a hazaiak jutottak: Simon Ádám távolról a kapura emelte a labdát, amely a felső lécről kipattant, Novák Csanád pedig belefejelt, s Holczer Ádám hasa alatt átcsúszott a gólvonal mögé. Az FTC ezután átvette az irányítást, és Gera Zoltán két fejesgóljával négy perc alatt fordított.



A szünet után is a zöld-fehéreknél volt többet a labda, s bár Holczernek is kellett védenie, a Varga Roland által kiharcolt 11-est Gera értékesítette, s ezzel úgy tűnt, el is dőlt a három pont sorsa. A Gyirmót azonban nem adta fel, a hajrára fordulva Tamás Krisztián látványos találatával szépített, majd kapufát is lőtt. A 91. percben aztán 11-eshez jutott, amely végül kimaradt, így az egyenlítés nem sikerült.

Könnyedén nyert Mezőkövesden az Újpest

Az Újpest magabiztos, 3-1-es győzelmet aratott a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában szombaton.

A lila-fehérek ezzel sorozatban ötödik tétmérkőzésükön maradtak veretlenek, a tabellán pedig a hatodik helyre léptek előre.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 1-3 (0-2)



Mezőkövesd, 1000 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Bacelic-Grgic (92.), illetve Andric (32.), Bardhi (35.), Balázs B. (72.)

kiállítva: Pauljevic (85.)

sárga lap: Pauljevic (3., 85.), illetve Balázs B. (40.), Andric (64.), Szűcs K. (67.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Pauljevic, Hudák, Szeles (Bacelic-Grgic, a szünetben), Vági (Farkas D., 63.) - Egerszegi, Gohér - Molnár G., Tóth B. (Diallo, a szünetben), Sós - Strestík



Újpest FC: Banai - Szűcs K., Kecskés, Heris, Mohl - Windecker, Cseke - Balogh B., Bardhi, Andric (Sankovic, 81.) - Balázs B.



A lila-fehérek irányították a játékot, de egészen a félidő hajrájáig igazi nagy helyzetig nem jutottak el. Tíz perccel a vége előtt azonban "kihagyott" a hazai védelem, ezt az Újpest gyorsan két góllal büntette.



A fordulást követően előnye tudatában még magabiztosabban futballozott a vendég együttes, amelynek egyik legjobbja a csatár poszton bevetett középpályás Balázs Benjámin volt, aki a 72. percben egy szép egyéni megmozdulással - némi kapushiba segítségével - eldöntötte a három pont sorsát.

A végeredményt a 92. percben az ekkor már tíz emberrel futballozó hazaiak Bacelic-Grgic szépítőgóljával állították be.

Nem bírt az MTK-val a Videoton

Az MTK hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a bajnoki címért harcoló Videotonnal a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 28. fordulójában.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

MTK Budapest-Videoton FC 1-1 (1-1)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1908 néző, v.: Pintér

gól: Kolomojec (8.), illetve Maric (6.)

sárga lap: Borbély (11.), Kolomojec (27.), Kanta (47.), Torghelle (47.), Grgic (77.), Petkovic (82.), illetve Fiola (59.)



MTK: Petkovic - Baki, Poór, Grgic, Vadnai - Vass Á., Borbély (Katona, a szünetben) - Kolomojec (Takács, 90+5.), Kanta, Ramos (Korozmán, 86.) - Torghelle



Videoton FC: Kovácsik - Nego, Vinícius, Juhász (Fiola, 57.), Stopira - Pátkai, Varga (Géresi, 57.), Hadzic - Scepovic, Maric (Bódi, 85.), Suljic



Gyors gólváltással indult a találkozó, de a folytatásban a székesfehérvári együttes játszott veszélyesebben: a szünetig egy hazai kapura lövésre nyolc vendég kísérlet jutott.



A fordulást követően is fölényben futballozott a Videoton, Petkovicnak bravúrra is szüksége volt az újabb fehérvári találat megakadályozásához, végül egyik csapat sem tudta a maga javára fordítani a mérkőzést.

Diósgyőri siker Pakson

A Diósgyőr 1-0-ra nyert a Paks vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 28. fordulójában.

A borsodi együttes ezzel az idén először nyert idegenben, míg a tolnaiak a szezonban első alkalommal kaptak ki hazai pályán.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Paksi FC-Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)



Paks, 500 néző, v: Bognár

gólszerző: Ugrai (14.)

sárga lap: Lenzsér (90.), illetve Novothny (54.)



Paks: Molnár - Kulcsár, Zachán, Lenzsér, Szabó - Papp - Szakály (Jelena, 68.), Bertus (Kecskés, 85.), Hajdú (Koltai, 85.), Bartha - Hahn



DVTK: Antal - Eperjesi, Lipták, Karan, Tamás - Diego (Nagy, 90.), Mevongou, Busai, Ugrai (Szabó, 90.)- Novothny, Szarka (Fülöp, 79.)



A vendégek szabadrúgásgóllal az első negyedóra végén megszerezték a vezetést, s a szünetig nem is engedték ki a mérkőzés irányítását a kezükből. Többet birtokolták a labdát, kezdeményezőbbek voltak, de fölényük további találatokban nem mutatkozott meg a védekezésben nagy erőket mozgósító paksiakkal szemben.



Fordulás után sem változott jelentősen a játék képe. A Diósgyőr őrizte egygólos előnyét, a Paks pedig nem jelentett komoly veszélyt a vendégkapura.

